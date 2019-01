Laburisti u strahu od Brexita bez dogovora, May upozorava: Ili potvrda u parlamentu ili poništenje referenduma

Pregovori koje je premijerka Theresa May tražila kako bi postigla konsenzus o dogovoru o Brexitu zašli su u slijepu ulicu pošto je britanska čelnica ocijenila da je "nemoguće" ispuniti uvjet koji su postavili laburisti

"Nemoguće", odgovorila je May u pismu objavljenom u četvrtak navečer jer to "nije u nadležnosti vlade". Drži da postoje samo "dva načina da se spriječi izlazak bez dogovora": izglasavanje dogovora u parlamentu i "poništenje ishoda referenduma" održanog 2016. Ocijenivši "nepravednom" potonju mogućnost, dodaje da jedino parlament može spriječiti razlaz bez dogovora.

Predsjednik laburista Jeremy Corbyn zatražio je u četvrtak od čelnice konzervativne vlade da jasno isključi mogućnost izlaska iz Europske unije bez dogovora do 29. ožujka prije nego počne bilo kakve pregovore.

May u ponedjeljak treba podastrijeti zamjenski plan koji će ipak biti dosta sličan prvom dogovoru. Koliko joj je to važno govori činjenica da je otkazala sudjelovanje na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu koji počinje u ponedjeljak i traje tjedan dana.

No "premijerka nije spremna na ozbiljne razgovore o pronalaženju rješenja", požalio se tijekom večeri glasnogovornik laburističke stranke opetujući iste zahtjeve.

Premijerka ipak ističe da ostavlja "otvorena vrata za susret bez preduvjeta". U srijedu navečer je počela primati oporbene čelnike svjesna da mora pridobiti i one izvan svog tabora ne bi li pronašla rješenje nakon masovnog odbijanja njezina dogovora o izlasku iz EU-a u utorak u parlamentu.

Britanski zastupnici će moći dopuniti taj "plan B". O njihovim izmjenama glasovat će se u utorak 29. siječnja, točno dva mjeseca prije dana određenog za istupanje iz EU-a.

Kako se taj dan približava, u Bruxellesu se sve više spominje mogućnost odgode Brexita kako bi se spriječio kaotičan izlazak bez dogovora. U četvrtak je dobila potporu britanskog parlamentarnog odbora za Brexit. No vlada Therese May treba to zatražiti od dvadeset sedmorice.

"Ako nam kažu da je to radi raspisivanja novih izbora ili novog referenduma, to bi bilo prihvatljivo", ocijenio je europski diplomat, "ali to mora biti brzo, ne više od nekoliko tjedana".

May i dalje isključuje mogućnost održavanja drugog referenduma. Za njegovo organiziranje trebalo bi više od godinu dana, ocijenio je u četvrtak Downing Street.

Takav scenarij zagovaraju Škotska nacionalna stranka (SNP), Liberalno-demokratska stranka, velška nacionalna Plaid Cymru i zeleni koji pozivaju Jeremyja Corbyna da im se pridruži. No kad bi se laburistički čelnik odlučio za drugi referendum to bi potaknulo niz ostavki u njegovu kabinetu, piše britanski dnevnik The Guardian u petak.

Po anketi koju je YouGov proveo među 1.070 ispitanika za pokret People's Vote koji traži drugi referendum, 56 posto Britanaca bi u slučaju novog referenduma glasovalo za ostanak u EU-u, što je najviši postotak nakon referenduma održanog u lipnju 2016. na kojemu je odlučeno o Brexitu.