Kurti demantira Borrella, optužuje EU da prihvaća Vučićeva uvjetovanja

Borrell, koji je zajedno s posebnim izaslanikom za dijalog Miroslavom Lajčakom bio domaćin sastanka, rekao je da je srbijanskom predsjedniku Alekesandru Vučiću i kosovskom premijeru Albinu Kurtiju predstavio kompromisni prijedlog o provedbi sporazuma o putu prema normalizaciji odnosa i aneksa u njegovoj provedbi iz veljače i ožujka ove godine.

Borrell je rekao da je kosovska strana željela najprije da se krene “s političkim aspektima” normalizacije, što znači “formaliziranjem de facto priznanja kao prvog koraka”. S druge strane, Srbija je inzistirala da se najprije krene s uspostavom zajednice općina sa srpskom većinom, što je obveza koju su obje strane potpisale još 2013.

“Mi smo stoga predložili ono što danas vidimo kao jedini kompromis – da se krene u postupak u kojem bi ta dva procesa išla paralelno. Nažalost, premijer Kurti nije bio spreman krenuti naprijed i započeti vjerodostojan proces uspostave Zajednice općina sa srpskom većinom, a predsjednik Vučić je prihvatio prijedlog EU-a za provedbu sporazuma o normalizaciji odnosa”, rekao je Borrell.

Kurti je imao sasvim drukčiju interpretaciju sastanka, rekavši da je na današnjem sastanku on bio jedini koji je nešto predlagao.

“Predložio sam plan provedbe sporazuma o normalizaciji iz Bruxellesa i aneksa o njegovoj provedbi iz Ohrida. Ni sa srpske ni s europske strana nije bilo nikakvih prijedloga niti papira”, rekao je Kurti.

Optužio je EU da prihvaća uvjetovanja koja je postavila Srbija.

Srbijanski predsjednik Vučić je rekao da je sastanak završen bez uspjeha, zbog odbijanja kosovske strane kompromisnog prijedloga.

"Srbija je prihvatila kompromisni prijedlog EU", rekao je Vučić, dodajući da se mora nastaviti s razgovorima. "Razgovori su završeni bez uspjeha kada je riječ o definiranju jasnog puta prema normalizaciji odnosa. Europska unija je rekla kako bi se stvari trebale odvijati i mi smo to prihvatili, premda to nije lako za nas, ali Kurti to nije želio i tako se sastanak završio”, rekao je Vučić.