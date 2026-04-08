Vance: Prvi iranski prijedlog pisao je Chat GPT, bacili smo ga u smeće

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je prije odlaska iz Mađarske da Iran obećava otvoriti Hormuški tjesnac te da bi pregovori trebali započeti tijekom vikenda.

'Imamo Irance koji obećavaju otvoriti Hormuški tjesnac i imamo pregovore koji bi trebali početi ovog vikenda', rekao je Vance, dodajući da je to 'dobar prvi korak'. Govoreći o Libanonu, istaknuo je da je došlo do 'legitimnog nesporazuma'. 'Mislim da su Iranci mislili da primirje uključuje Libanon, ali nije. Mi to nikada nismo obećali', rekao je. Dodao je da je Izrael signalizirao spremnost na određenu suzdržanost kako bi se omogućio uspjeh pregovora. 'Izrael je ponudio da se malo suzdrži u Libanonu jer želi osigurati da naši pregovori uspiju', naveo je.

Vance je upozorio da bi Iran mogao ugroziti pregovore ako odluči eskalirati situaciju. 'Ako Iran želi dopustiti da pregovori propadnu zbog sukoba u Libanonu, koji nema veze s njima i koji nikada nije bio dio primirja, to je njihova odluka. Mi mislimo da bi to bilo glupo, ali to je njihova odluka', poručio je. 'Iranski prijedlog pisao je Chat GPT' Američki potpredsjednik rekao je da su se pojavila tri različita prijedloga od deset točaka, što je, kako kaže, dovelo do zbrke oko toga što je stvarna osnova pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. 'Prvi prijedlog od deset točaka bio je nešto što je dostavljeno i, iskreno, mislimo da ga je vjerojatno napisao ChatGPT. Taj je prijedlog odmah završio u smeću i bio je odbačen', rekao je Vance novinarima pri odlasku iz Mađarske. Dodao je da je drugi prijedlog bio znatno prihvatljiviji. 'Postojao je drugi prijedlog od deset točaka koji je bio mnogo razumniji i rezultat komunikacije između nas, Pakistanaca i Iranaca. To je prijedlog na koji se predsjednik referirao', rekao je. Vance je kritizirao i treći prijedlog koji se pojavio na društvenim mrežama, nazvavši ga 'još radikalnijim' od prvog. Za prvi prijedlog ustvrdio je da ga je iznio 'netko potpuno nebitan u Iranu', kritizirajući medije zbog načina na koji su o njemu izvještavali. Istodobno, mediji navode da je taj dokument potekao od iranskih dužnosnika i bio objavljen u više državnih medija.

+13 Napad na Bejrut Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia

Vance uzvratio Teheranu: 'Nismo prekršili primirje' Odbacio je optužbe predsjednika iranskog parlamenta Mohamada Bagera Galibafa da su Sjedinjene Američke Države prekršile primirje, poručivši da takve tvrdnje 'nemaju smisla'. 'Iskreno, pitam se koliko dobro razumije engleski, jer neke stvari koje je rekao jednostavno nemaju smisla u kontekstu pregovora koje smo vodili', rekao je Vance. Galibaf je ranije ustvrdio da je SAD prekršio dogovor ne zaustavljajući napade na Libanon, narušavajući iranski zračni prostor i osporavajući pravo Irana na obogaćivanje urana. Vance je priznao da su 'primirja uvijek složena', ali je naglasio da SAD poštuje dogovor i da pregovori napreduju. Također je odbacio tvrdnje da primirje uključuje Libanon. 'To nikada nije bio dio dogovora', poručio je, dodajući da je jedan od ključnih zahtjeva Washingtona odustajanje Irana od obogaćivanja urana.