Jedan od najpoznatijih američkih serijskih ubojica priznao krivnju: Arhitekt s Long Islanda ubio najmanje osam žena

Tijekom saslušanja djelovao je hladno i bez emocija, nije se okretao prema publici.

Na ispitivanju koje je vodio tužitelj okruga Suffolk Ray Tierney, Heuermann je priznao da je svih osam žrtava zadavio, da je neka tijela raskomadao, koristio jednokratne telefone za kontakt sa žrtvama te da je tijela omotavao u jutene vreće prije nego što ih je odbacio.

Priznanja – tri točke optužnice za ubojstvo prvog stupnja i četiri za namjerno ubojstvo – označavaju završetak slučaja koji je godinama mučio istražitelje, obitelji žrtava i javnost. Iako nije bio optužen za njezinu smrt, priznao je i ubojstvo Karen Vergata 1996. godine.

Rex Heuermann (62) iznio je priznanje u sudnici punoj novinara, policije i članova obitelji žrtava, od kojih su neki zaplakali dok je opisivao svoje zločine. U lipnju će biti osuđen na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, navodi AP.

Ubijao tijekom 17 godina

Žrtve, od kojih su mnoge bile seksualne radnice, ubijane su tijekom razdoblja od 17 godina, a njihova tijela zakopavana su na udaljenim lokacijama, uključujući izoliranu obalnu cestu nedaleko od mjesta gdje je živio.

Tužitelj Tierney izjavio je da je optuženi 'živio među nama pretvarajući se da je običan obiteljski čovjek, dok je u stvarnosti opsesivno ciljao žene kako bi ih ubio'.

Zahvalio je obiteljima žrtava i istražiteljima, istaknuvši da je slučaj riješen uz pomoć DNK tragova, uključujući uzorak uzet s odbačene kore pizze.

'Mislio je da će ih ubiti i zauvijek ušutkati te izbjeći kaznu. Ali bio je u krivu', rekao je.

Odvjetnica Gloria Allred, koja zastupa neke obitelji žrtava, istaknula je da su mnoge od ubijenih bile mlade majke koje su pokušavale zaraditi za svoju djecu.

Majka jedne od žrtava rekla je da joj priznanje donosi olakšanje, dok je sestra druge žrtve izjavila da nakon 19 godina donosi barem određeni mir.

Heuermannova bivša supruga Asa Ellerup i njihova kći bile su prisutne na ročištu. Izjavila je da su joj misli uz obitelji žrtava te zatražila privatnost za svoju obitelj. Njegov odvjetnik rekao je da je Heuermann odlučio priznati krivnju kako bi izbjegao dugotrajan sudski proces i dodatnu traumu za obitelji. Kao dio sporazuma, pristao je u potpunosti surađivati s FBI-jevom jedinicom za bihevioralnu analizu.

Kada je sve počelo?

Slučaj ubojstava na Gilgo Beachu započeo je 2010. godine nakon što je policija, tijekom potrage za nestalom Shannan Gilbert, pronašla više ljudskih ostataka uz južnu obalu Long Islanda.

To otkriće pokrenulo je opsežnu istragu i potragu za mogućim serijskim ubojicom, koja je privukla globalnu pozornost i poslužila kao inspiracija za dokumentarne i igrane projekte. Iako su članovi obitelji osporavali službenu verziju, vlasti su kasnije zaključile da se Gilbert utopila te da Rex Heuermann nije povezan s njezinom smrću.

Istražitelji su koristili DNK analizu i druge forenzičke metode kako bi identificirali žrtve. U nekim slučajevima povezali su ostatke pronađene na različitim lokacijama diljem Long Islanda.

Posmrtni ostaci šest žrtava – Melisse Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello, Valerie Mack, Jessice Taylor i Megan Waterman – pronađeni su uz Ocean Parkway u blizini Gilgo Beacha.

Ostaci Sandre Costille pronađeni su više od 100 kilometara dalje, u području Hamptonsa, dok su posmrtni ostaci Karen Vergata otkriveni na Fire Islandu 1996. godine te ponovno u blizini Gilgo Beacha 2011.

Unatoč velikom interesu javnosti i medija, uključujući dokumentarne serije i Netflixov film 'Lost Girls' iz 2020., istraga je trajala više od deset godina, obilježena brojnim neuspjelim tragovima i dugotrajnim neizvjesnostima.

Preokret u istrazi

Preokret u istrazi ubojstava na Gilgo Beachu dogodio se 2022., kada je policija identificirala Rexa Heuermanna kao osumnjičenika zahvaljujući podacima iz registra vozila.

Istražitelji su ga povezali s kamionetom koji je svjedok vidio u vrijeme nestanka jedne od žrtava 2010. godine. Heuermann je desetljećima živio u Massapequa Parku, nedaleko od lokacija na kojima su pronađeni posmrtni ostaci. Nakon tog otkrića, velika porota odobrila je više od 300 sudskih naloga i poziva na saslušanje, što je istražiteljima omogućilo detaljan uvid u njegov život.

Policija je analizirala račune za jednokratne telefone koje je koristio za kontakt sa žrtvama, ponovno testirala DNK tragove te pregledala njegovu internetsku povijest pretraživanja, koja je, prema navodima istražitelja, pokazivala interes za nasilni sadržaj i sam slučaj ubojstava. Podaci s mobilnih uređaja pokazali su da je Heuermann bio u kontaktu s nekim žrtvama neposredno prije njihova nestanka.

Ključni dokaz pribavljen je praćenjem u New Yorku, gdje je radio. Istražitelji su ga promatrali dok je bacio ostatke hrane – kutiju s korama pizze – u koš za smeće. DNK s tih ostataka podudarao se s uzorkom pronađenim na mjestu zločina, čime je potvrđena veza s jednim od ubojstava. Heuermann je uhićen u srpnju 2023.

Nakon uhićenja policija je više od 12 dana pretraživala njegov dom i dvorište, gdje je pronađen podrum s 279 komada oružja. Na njegovu računalu istražitelji su pronašli dokumente koje su opisali kao 'plan ubojstava', uključujući popise s uputama za smanjenje buke, čišćenje tijela i uništavanje dokaza.