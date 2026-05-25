nedostižne mahune

Kupci zaziru od ove zdrave namirnice: 'Isto tako je bilo i prošle godine'

M.Da.

25.05.2026 u 20:38

Prodaja mahuna na tržnici - ilustracija
Prodaja mahuna na tržnici - ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Prve domaće mahune iznenadile su kupce cijenom. No, poljoprivrednici ističu da bi uskoro već mogle biti jeftinije

Domaće mahune stigle su na tržnice i privukle pažnju kupaca. No, ne zbog toga jer su zdrave, već zbog cijene.

"Većinom je po 10 eura, 10 do 12 najviše. Isto tako je bilo i prošle godine", rekla je za Danas.hr prodavačica na tržnici Marica Nejašmić i dodala da su kupcima mahune skupe.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, lani je proizvodnja mahuna pala za 4000 tona u odnosu na pretprošlu godinu. Zbog manje ponude cijene su im porasle, kao, uostalom, i svom drugom svježem voću i povrću.

vezane vijesti

Nema socijalnog momenta

"Nažalost i taj socijalni moment, kada odabiremo način prehrane, nikad nije bio toliko dominantan kada govorimo o voću i povrću. Mi moramo reći da je cijena istih, koje mi zagovaramo, znatno veća nego prethodnih godina", rekla je nutricionistkinja i dijetetičarka Olja Martinić.

Zbog toga se građani okreću smrznutom povrću. No, cijene bi uskoro već mogle pasti na razine niže od mesa. Uostalom, to većina ljudi i čeka.  

"Ja imam zasađeno jedno tri do četiri kilograma fažola koji je sad nikao, raste. Za jedno 20-tak dana doći za berbu i tad će cijena padati", rekao je vlasnik OPG-a Ante Jurić i dodao da će cijena biti između pet i šest eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kome je bolje?

kome je bolje?

Ante Šušnjar odgovorio Ani Brnabić
neviđena toplinska kupola

neviđena toplinska kupola

Pakleni kraj svibnja u Europi: Padaju rekordi, temperature idu i do 40 stupnjeva
RASTE PRITISAK

RASTE PRITISAK

CIA poslala jezivu poruku Kubi: U Havanu doveli opasnog operativca

najpopularnije

Još vijesti