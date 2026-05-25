Kupci zaziru od ove zdrave namirnice: 'Isto tako je bilo i prošle godine'

Domaće mahune stigle su na tržnice i privukle pažnju kupaca. No, ne zbog toga jer su zdrave, već zbog cijene.

"Većinom je po 10 eura, 10 do 12 najviše. Isto tako je bilo i prošle godine", rekla je za Danas.hr prodavačica na tržnici Marica Nejašmić i dodala da su kupcima mahune skupe.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, lani je proizvodnja mahuna pala za 4000 tona u odnosu na pretprošlu godinu. Zbog manje ponude cijene su im porasle, kao, uostalom, i svom drugom svježem voću i povrću.