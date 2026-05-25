Kupci zaziru od ove zdrave namirnice: 'Isto tako je bilo i prošle godine'

Prve domaće mahune iznenadile su kupce cijenom. No, poljoprivrednici ističu da bi uskoro već mogle biti jeftinije
Domaće mahune stigle su na tržnice i privukle pažnju kupaca. No, ne zbog toga jer su zdrave, već zbog cijene.
"Većinom je po 10 eura, 10 do 12 najviše. Isto tako je bilo i prošle godine", rekla je za Danas.hr prodavačica na tržnici Marica Nejašmić i dodala da su kupcima mahune skupe.
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, lani je proizvodnja mahuna pala za 4000 tona u odnosu na pretprošlu godinu. Zbog manje ponude cijene su im porasle, kao, uostalom, i svom drugom svježem voću i povrću.
Nema socijalnog momenta
"Nažalost i taj socijalni moment, kada odabiremo način prehrane, nikad nije bio toliko dominantan kada govorimo o voću i povrću. Mi moramo reći da je cijena istih, koje mi zagovaramo, znatno veća nego prethodnih godina", rekla je nutricionistkinja i dijetetičarka Olja Martinić.
Zbog toga se građani okreću smrznutom povrću. No, cijene bi uskoro već mogle pasti na razine niže od mesa. Uostalom, to većina ljudi i čeka.
"Ja imam zasađeno jedno tri do četiri kilograma fažola koji je sad nikao, raste. Za jedno 20-tak dana doći za berbu i tad će cijena padati", rekao je vlasnik OPG-a Ante Jurić i dodao da će cijena biti između pet i šest eura.