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Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro

M. Šu.

18.06.2026 u 13:59

Krešimir Rotim i Ljubo Pavasović Visković
Krešimir Rotim i Ljubo Pavasović Visković Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
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Poznati neurokirurg Krešimir Rotim priznao je krivnju u aferi Mikroskopi te je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na deset mjeseci zatvora, koji su mu zamijenjeni radom za opće dobro.

Rotim je s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) sklopio sporazum o priznanju krivnje, koji je danas i formalno potvrđen na sudu. Prema riječima njegova odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, novčana kazna od 100.000 eura već je u cijelosti podmirena.

Osim osobne kazne, novčanom kaznom od 50.000 eura kažnjena je i Rotimova poliklinika Neurospine, a i taj je iznos već plaćen, piše novinarka Ivana Jakelić za Večernji list.

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Rotim je tako postao još jedan od optuženika koji su priznali krivnju u slučaju poznatom kao afera Mikroskopi. Prije njega nagodbe s tužiteljstvom sklopili su poduzetnik Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te srbijanski poduzetnik Saša Pozder.

Nikola Petrač već je odslužio izrečenu kaznu, dok bi Novica Petrač iz zatvora trebao izaći tijekom kolovoza. Hrvoje Petrač i Saša Pozder u međuvremenu su više puta zatražili odgodu odlaska na izdržavanje kazne pozivajući se na zdravstvene probleme.

S druge strane, bivši ministar zdravstva Vili Beroš te Tomo Pavić i Goran Roić zasad nisu priznali krivnju. U odnosu na njih optužnica još nije potvrđena, pa će se postupak nastaviti odvojeno nakon što sud odluči o osnovanosti optužbi.

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