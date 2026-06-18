Krešimir Rotim priznao krivnju u aferi Mikroskopi, osuđen na rad za opće dobro

Osim osobne kazne, novčanom kaznom od 50.000 eura kažnjena je i Rotimova poliklinika Neurospine , a i taj je iznos već plaćen, piše novinarka Ivana Jakelić za Večernji list.

Rotim je s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) sklopio sporazum o priznanju krivnje, koji je danas i formalno potvrđen na sudu. Prema riječima njegova odvjetnika Ljube Pavasovića Viskovića, novčana kazna od 100.000 eura već je u cijelosti podmirena.

Rotim je tako postao još jedan od optuženika koji su priznali krivnju u slučaju poznatom kao afera Mikroskopi. Prije njega nagodbe s tužiteljstvom sklopili su poduzetnik Hrvoje Petrač, njegovi sinovi Novica i Nikola Petrač te srbijanski poduzetnik Saša Pozder.

Nikola Petrač već je odslužio izrečenu kaznu, dok bi Novica Petrač iz zatvora trebao izaći tijekom kolovoza. Hrvoje Petrač i Saša Pozder u međuvremenu su više puta zatražili odgodu odlaska na izdržavanje kazne pozivajući se na zdravstvene probleme.

S druge strane, bivši ministar zdravstva Vili Beroš te Tomo Pavić i Goran Roić zasad nisu priznali krivnju. U odnosu na njih optužnica još nije potvrđena, pa će se postupak nastaviti odvojeno nakon što sud odluči o osnovanosti optužbi.