Krenuo je egzodus bogataša iz Kalifornije: 'Ova odredba mogla bi nas uništiti'

Porez koji bi zahvatio bogate i tehnološke lidere u Kaliforniji mogao bi dovesti do vala egzodusa. Mišljenja su podijeljena, a val negodovanja dodatno je krenuo od jedne poruke na društvenoj mreži X

Otkako je u Kaliforniji najavljeno uvođenje poreza od pet posto na imovinu najbogatijih kalifornijskih stanovnika, milijarderi napuštaju ovu saveznu državu. Kako piše The Washington Post, krajem prosinca, dužnosnik Bijele kuće i tehnološki investitor David Sacks objavio je na X-u: 'Poruka primljena', napisao je iznad fotografije prosvjednika protiv milijardera okupljenih ispred njegove vile u San Franciscu.

To je dalo naslutiti da milijarderi planiraju napustiti Kaliforniju u znak prosvjeda protiv najavljenog poreza o čemu se razgovaralo među liderima tehnološkog svijeta, a koji ondje dolaze stvarati vrijedne tvrtke.

Bogati osnivači sada se udaljuju od Karlifornije pa je tako i Sacks nedavno rekao da se preselio u Austin te da ondje otvara podružnicu fonda rizičnog kapitala Craft Ventures. Suosnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin također su poduzeli korake kako bi smanjili svoju prisutnost u Kaliforniji, odnosno prebacili su subjekte u druge savezne države, doznaje The Washinghton Post pozivajući se na anonimne izvore s kojima su razgovarali. Objašnjavaju da prijedlog poreza na bogatstvo sponzorira zdravstveni sindikat, a cilj mu je nadoknaditi rezove u socijalnim uslugama. Da bi dospio na glasački listić u studenome, potrebno je prikupiti 875.000 potpisa, a potom mora dobiti i potporu birača. Porez bi se primjenjivao retroaktivno na svakoga tko je bio prijavljen kao stanovnik Kalifornije 1. siječnja 2026. godine. Nezadovoljni biznismeni krenuli su s planovima preseljenja pa je David Lesperance, porezni odvjetnik, rekao da su četvorica njegovih klijenata, čija ukupna vrijednost iznosi 600 milijardi dolara, pokrenula planove preseljenja - trojica na Floridu i jedan u Teksas. Tehnološke elite već, doduše, dugo prijete odlascima zbog, među ostalim, visokih poreza zagovarajući izgradnju novih tehnoloških središta u mjestima poput Austina i Miamija. Ovo je samo dodatno raširilo taj poriv jer tehnološki lideri tvrde da se ne cijeni njihov doprinos.

Prijedlog je već podijelio demokrate. Guverner Kalifornije Gavin Newsom protivi mu se, dok ga lokalni kongresnik Ro Khanna, nekadašnji miljenik tehnološke industrije, podržava. Napali su ga i tehnološki lideri diljem političkog spektra na internetu, potaknuvši raspravu koja je zaokupila cijelu industriju, piše isti izvor. Dio ljudi tvrdi da prijedlog neopravdano kažnjava osnivače, čija je iznimno visoka neto vrijednost često vezana uz privatne startupe. Kako bi platili porez, kažu kritičari, neki bi pripadnici elite morali prodati velike količine dionica, što bi potencijalno destabiliziralo vrijednost njihovih tvrtki i uzrokovalo gubitak kontrole. Suautor odredbe, profesor prava sa Sveučilišta Missouri David Gamage, kaže da su takva tumačenja pretjerana te da je namjera zakona oporezovati otprilike 200 identificiranih milijardera u državi, a ne one čije je bogatstvo vezano uz dionice, a koje neki nazivaju 'milijarderima samo na papiru'. Online raspravu o prijedlogu opisao je kao 'mješavinu zlonamjernog ponašanja i dobronamjerne zbunjenosti drugih', kazao je Gamage.