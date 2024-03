Kreću radovi na istočnom dijelu Jadranskog mosta, očekujte gužve

'Možete pogledati neka od oštećenja koja su vidljiva, hrđa, odvojena ograda, loše stanje asfalta, loše stanje armiranobetonske konstrukcije - znači, most je zreo za sanaciju', kaže za HRT izvođač radova dipl. ing. građ. Tomislav Elpeza.

Star, oronuo i dotrajao - Jadranski most prolazi temeljitu obnovu. Zagrepčani protiv uljepšavanja nemaju ništa, smeta im samo što most nije obnovljen i prije.

Mijenjat će se ležajevi, ojačavati stupovi mosta, sanirat će se rasponska konstrukcija, raditi nova kanalizacija i novi beton.

'Nakon 40 godina soljenja u zimskom periodu ovo stanje čak je i jako dobro. Jednostavno, metal više nije mogao podnijeti tu razinu klorida i ovo je davno trebalo zamijeniti', kaže Elpeza o odbojnoj ogradi.

'Osim odbojnih ograda mijenja se i ova pješačka, čije je sidrište u jako lošem stanju, i predstavlja opasnost za pješake i bicikliste', dodaje.

No nije sve bilo tako lako. Tri puta ponavljala se javni natječaj za izvođača radova na provizoriju po kojem će sada ići sav promet na zapadnom dijelu mosta. Sve to dovelo je do toga da radovi počinju usred najveće gužve jer se više nije moglo čekati.