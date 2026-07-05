Kralj države od koje se SAD odvojio, čestitao im Dan neovisnosti

Britanski kralj Charles čestitao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu i američkom narodu 250. godišnjicu nezavisnosti, pohvalivši blisko partnerstvo između dvije nacije unatoč svojim turbulentnim počecima

"Ova godina obilježava istinsku povijesnu prekretnicu i trenutak je velikog slavlja za Amerikance posvuda", napisao je monarh u svojoj poruci. "Prilika je da se zastane i prisjeti izvanrednog putovanja Sjedinjenih Država tijekom protekla dva i pol stoljeća, i svega što je postignuto od 1776. godine."

Izazovi današnjice i prilike sutrašnjice Ovog Dana neovisnosti Sjedinjene države slave 250 godina otkad je 13 kolonija proglasilo nezavisnost od Britanije, potaknuvši Revolucionarni rat koji je okončan time što je London priznao američku nezavisnost 1783. godine. Bivši neprijatelji kasnije su uspostavili ono što je postalo poznato kao "poseban odnos". Charles je opisao odnos između Britanije i SAD-a kao priču "izvanredne evolucije, od prevladavanja sukoba do uspostave jedne od najbližih i najproduktivnijih saveza koje je svijet vidio."

Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic







+27 Proslava 250. obljetnice SAD-a u hotelu Le Meridien Lav u Splitu Izvor: Cropix / Autor: Ante Cizmic