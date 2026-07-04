Najveću paradu u povijesti SAD-a zaključit će 'najspektakularniji Trumpov skup ikad'

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump obilježit će 250. godišnjicu nezavisnosti političkim skupom u subotu u ograđenom prostoru National Malla u Washingtonu, čime će se okončati tjednima dugačka proslava koja je kritizirana kao polarizirajuća

Diljem SAD-a, Amerikanci planiraju proslaviti domoljubni praznik vatrometom i paradama. Philadelphia, u kojoj je potpisana Deklaracija nezavisnosti 4. srpnja 1776. godine, nudit će besplatne kolačiće te šestosatni pop koncert, dok će New York ugostiti jedrenjake iz cijeloga svijeta. U glavnom gradu, Trump će biti središnje lice proslava. Predsjednik je svoj večernji nastup među mnogim znamenitim gradskim spomenicima prozvao "najspektakularnijim Trumpovim skupom ikad", popraćenom vojnim preletima i raskošnim vatrometom. Godišnja proslava u Washingtonu za 4. srpanj obično privuče tisuće ljudi. Posjetitelji se ove godine moraju suočiti s pojačanim mjerama sigurnosti, mogućim olujama i temperaturama koje bi mogle skočiti i do 38 stupnjeva Celzijusa.

Proslava ili kampanja? Među grupama koje dolaze u Washington u subotu je i nacionalistička organizacija Patriot Front (Patriotski front). Skupina je objavila na društvenim medijima da je stigla u glavni grad, a fotografi Reutersa vidjeli su stotine ljudi odjevene u odjeću Patriot Fronta kako se voze metroom u DC-ju. Organizacija, osnovana 2017. godine, poznata je po svojoj estetici i pomno organiziranim iznenadnim demonstracijama. Prošli predsjednici držali su se podalje od proslava, no Trump je zamutio granicu između službene proslave i politike kampanjskog stila.

Nestranačko tijelo osnovano 2016. godine u svrhu organizacije 250. godišnjice uvelike je zanemarila skupina Trumpove administracije Freedom 250, koja je ogradila veći dio 2.4 kilometra dugačkog National Malla, kompleksa zelenih površina u središtu Washingtona, za "Veliki američki državni sajam" s atrakcijama poput panoramskog kotača i izložbenog prostora konzervativnih skupina i tvrtki iz obrambenog sektora. Nekoliko većinski demokratskih saveznih država odbilo je poslati predstavnike, a mnogi izvođači koji su trebali nastupati povukli su se, navodeći zabrinutost da je događaj stranački. Tisuće ljudi bile su prisutne na Trumpovu početnom skupu, no otada je posjećenost skromna.