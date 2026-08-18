Lavrov zaprijetio Britaniji: 'Žao mi ih je ako se žele boriti do kraja'

Lavrov je poručio da bi Moskva izravno sudjelovanje britanskih snaga u napadima na Rusiju mogla smatrati sudjelovanjem Velike Britanije u ratu.

'Znate, žao mi je Britanije ako se namjerava boriti do samoga kraja', rekao je Lavrov ruskom novinaru Pavelu Zarubinu.

Prema njegovim riječima, Rusija smatra da ima pravo odgovoriti ako procijeni da su ugroženi njezini interesi ili imovina.