Lavrov zaprijetio Britaniji: 'Žao mi ih je ako se žele boriti do kraja'

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov upozorio je Veliku Britaniju na moguće posljedice nakon izvješća da ukrajinske snage za napade duboko unutar ruskog teritorija koriste dronove britanske proizvodnje
Lavrov je poručio da bi Moskva izravno sudjelovanje britanskih snaga u napadima na Rusiju mogla smatrati sudjelovanjem Velike Britanije u ratu.
'Znate, žao mi je Britanije ako se namjerava boriti do samoga kraja', rekao je Lavrov ruskom novinaru Pavelu Zarubinu.
Prema njegovim riječima, Rusija smatra da ima pravo odgovoriti ako procijeni da su ugroženi njezini interesi ili imovina.
'Sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze'
Lavrov je posebno komentirao navode o mogućem sudjelovanju britanskih vojnih struktura u ukrajinskim napadima.
'Imamo pravo ovo izravno sudjelovanje britanskih raketnih snaga u napadima na Rusku Federaciju smatrati sudjelovanjem u ratu, sa svim posljedicama koje iz toga proizlaze', rekao je.
Ukrajinci navodno koriste britanske dronove
The Times je ranije izvijestio da ukrajinske snage za dalekometne napade na ciljeve unutar Rusije koriste i bespilotne letjelice britanske proizvodnje. Među njima se, prema tim navodima, nalazi mlazni dron Nyan koji je razvio britanski obrambeni koncern BAE Systems.
Nakon tih izvješća rusko veleposlanstvo u Londonu također je upozorilo Veliku Britaniju na moguće "posljedice".
Britansko Ministarstvo obrane, međutim, poručilo je da London zbog ruskih prijetnji ne namjerava smanjiti vojnu potporu Ukrajini. Britanija će, kako su naveli, nastaviti opskrbljivati Kijev oružjem i opremom potrebnom za obranu od ruske agresije.