Trumpov izaslanik optužio Izrael: 'Nepotrebna eskalacija'

Sjedinjene Države 'duboko su zabrinute' zbog 'potvrđenih izraelskih zračnih napada na zračnu bazu Abu Duhur' u pokrajini Idlibu na sjeverozapadu zemlje, rekao je Barrack, koji je ujedno i američki veleposlanik u Turskoj . Osudio je 'nepotrebnu eskalaciju koja ne čini ništa za promicanje regionalne stabilnosti'.

Damask je osudio napad kao 'neopravdanu agresiju' svog susjeda. Izrael nije odmah odgovorio na ove optužbe.

Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova 'najoštrije je osudilo čin neopravdane agresije' Izraela na vojnu zračnu luku.

Pozivajući se na vojni izvor, sirijska državna televizija prethodno je objavila da su izraelski zrakoplovi rano u utorak u osam udara gađali pistu zračne baze Abu Duhur, uzrokujući materijalnu štetu. Nije bilo žrtava.

Sirijska diplomacija također je pozvala međunarodnu zajednicu i Vijeće sigurnosti UN-a da zauzmu čvrst stav protiv redovitog izraelskog kršenja sirijskog suvereniteta.

Izrael je pokrenuo stotine napada na Siriju otkako je u prosincu 2024. koalicija islamističkih skupina svrgnula predsjednika Bašara al-Asada.

Također je rasporedio trupe u UN-ovoj tampon zoni koja razdvaja izraelske i sirijske snage na Golanskoj visoravni, tvrdeći da je tamo uspostavio 'sigurnu zonu' na čijem održavanju inzistira.

Zračna luka, koja je pretrpjela tešku štetu tijekom sirijskog građanskog rata, nije u funkciji od 2012., navodi sigurnosni izvor koji je razgovarao s AFP-om, a trenutačno je štite snage sirijskog ministarstva obrane.

Prema Sirijskom opservatoriju za ljudska prava (SOHR), nevladinoj organizaciji sa sjedištem u Velikoj Britaniji s velikom mrežom izvora u Siriji, ovi su se napadi dogodili nakon 'posjeta turske vojne delegacije zračnoj luci posljednjih dana u sklopu aktualnih napora za njezino ponovno otvaranje'.

Turska, čiji su odnosi s Izraelom izuzetno napeti od početka rata u Gazi u listopadu 2023., ključni je saveznik novih sirijskih vlasti.