Kosor prijeti izlaskom iz koalicije zbog 'razočaravajuće' Pupovčeve presice

Darinko Kosor, predsjednik HSLS-a i član vladajuće koalicije u kojoj je i SDSS Milorada Pupovca, razočaran je njegovom današnjom konferencijom za medije. 'Moram reći da sam razočaran konferencijom za novinare našeg koalicijskog partnera. Imali smo neki dan konstruktivan sastanak vladajuće koalicije, no to nije bilo to. Nije jasno opovrgnuo da Hrvatska liči na NDH. Na pitanja o Vučiću ne odgovara jasno', rekao je Darinko Kosor. Potvrdio je da će stranka razmotriti odlazak iz vladajuće koalicije

'Ta šutnja Milorada Pupovca je veliko razočaranje. HSLS će 15.9. na Glavnom odboru stranke razmotriti želimo li ostati u ovakvoj koaliciji', kazao je za N1.

Na nedavnom koalicijskom sastanku Pupovac je, kaže Kosor, bio puno umjereniji nego danas na press konferenciji. 'HSLS preko ovih izjava neće prijeći', ponovio je Kosor. Podsjetimo, još 5. rujna Kosor je, gostujući na N1, kazao da će HSLS izaći iz koalicije ako Pupovac ostaje uz svoje izjave. Milorad Pupovac održao je danas press konferenciju na kojoj je, među ostalim, rekao: 'Nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku današnju Hrvatsku s NDH i njezinom zločinačkom ideologijom, jer ja jako dobro znam tu razliku. I ne samo da je znam, ja tu razliku žviim i za nju i zbog nje tri desetljeća politički djelujem u Hrvatskoj, jednako kako su je znali mnogi od najboljih predstavnika Srba u Hrvatskoj, svakako bolji od mene, a živjeli prije mene', rekao je Pupovac.