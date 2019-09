Pupovac: Ja nisam četnik, ali od onih koji me tako zovu nikad neću tražiti ispriku

'Mnoge je i razne zasmetala moja iskazana briga o nastavku porasta mržnje prema Srbima u Hrvatskoj, a posebno bojazan da je pretvaranje te mržnje u fizičko nasilje takvo da Hrvatsku može dovesti u stanje mržnje karakteristično za doba NDH', rekao je Milorad Pupovac, saborski zastupnik i predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na jutrošnjoj konferenciji za novinare stranačkog Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru. Svoju je izjavu pročitao, a potom i odgovarao na pitanja novinara

'Nitko od mene ne treba tražiti da ne poistovjećujem demokratsku, europsku Hrvatsku s nedemokratskom NDH i njihovim zločinačkom ustaškom ideologijom jer ja isuviše dobro znam tu razliku i ja to živim', rekao je predsjednik SDSS-a.

Upitan za eventualnu ispriku, rekao je da je on u protekla tri desetljeća bio nazivan raznim imenima. 'Ja nisam četnik. Ali od onih koji misle i kažu da jesam, nikada neću tražiti ispriku', kazao je Pupovac. Na molbu novinara da bude jasniji, kazao je da on govori o Republici Hrvatskoj nasuprot ustaškoj NDH. 'Nemojte od mene očekivati da govorim jezikom kojim inače ne govorim', kazao je.

Odgovor na pitanje hoće li ostati u koaliciji ili ne uslijedit će pak nakon još jednog razgovara s koalicijskim partnerima.

Upitan da objasni svoju spornu izjavu da je Hrvatska faktor nestabilnosti u regiji, poručio je da 'nije RH generalno prvi faktor nestabilnosti, jer svaka od zemalja ima svoje točke nestabilnosti', i Srbija i BiH i Makedonija.

'Hrvatska, nažalost, u trenutku u kojem sam govorio o tome, ne samo tada nego i prije, imala je ozbiljan problem s mržnjom, prije svega prema Srbima u Hrvatskoj. To, s historijskim revizionizmom, nepotrebno utječe na stanje u regiji', kazao je Pupovac.

Dodao je da oni koji su posijali to sjeme mržnje nisu ni navijači ni huligani. 'Za policiju oni jesu najveći problem, ali za mene nisu. Oni su žrtve okolnosti u kojima se takva vrsta poruka šalje prema tom obeznađenom, obezglavljenom, siromašnom svijetu u našim gradovima. Nemojte me svađati s tim dijelom svijeta. S njima nisam u svađi, premda sutra mogu biti predmet njihovog napada. Ti mladi ljudi pretvaraju to sjeme u nasilje', kazao je Pupovac.

Ne siju li to sjeme zla upravo ljudi koji su dio vlasti, dakle Pupovčevi partneri, pitali su novinari. On je odgovorio da je sjeme zla posijala prethodna Vlada, s kojom SDSS nije želio imati posla. Novinari su pak ustvrdili da neki isti ljudi sjede i u današnjoj Vladi.

'Da je u svemu ista politika te ljudi, ne bih ušao u tu koaliciju. Ako mislite da postoji jednostavniji recept, krenite tim putem. Moje iskustvo i poznavanje ove zemlje govori da ga nema', odgovorio je Pupovac.