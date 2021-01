Košić: Branitelji Gvozdanskog svijetli primjer ljubavi prema Domovini, tlačili su nas Turci, komunisti i Srbi

Sisački biskup mons. Vlado Košić na obljetnicu obrane Gvozdanskoga u nedjelju izjavio je kako su branitelji Gvozdanskog svijetli primjer ljubavi prema Domovini i žrtve za nju.

Poznato nam je, naglasio je, kako su branitelji pred jačom turskom silom hrabro tri mjeseca odolijevali napadajima i nisu prihvaćali poziva na predaju, čime su mogli spasiti vlastite živote. No, oni su radije ostali na braniku utvrde Gvozdansko i na braniku Domovine negoli se pokoriti neprijatelju i njegovoj sili, dodao je.

"Ta borba do kraja resila je i resi naš hrvatski narod, bilo da su nas tlačili Turci, komunisti ili Srbi", rekao je dodavši kako smo sve te zulume, progone i agresije hrabro odbijali jer smo imali pojedince koji su nas vodili u tom otporu i borbi za svoju zemlju. Poručio je i kako je danas naš najveći neprijatelj potres.



"On pustoši, zavija u crno, ruši kuće i crkve, tjera nas s naših stoljetnih ognjišta i prijeti da nestanemo, da u ovim dijelovima Lijepe naše više ne žive Hrvati", rekao je sisački biskup i dodao kako nas je prije toga pogodila pandemija, koja je zaratila protiv cijeloga svijeta i svih ljudi.



Po Košićevim riječima "treći je, već 25 godina prisutan neprijatelj koji je u nama samima, a zove se izumiranje: ne rađaju se djeca, sve nas je manje i nestajemo".



Pobijediti današnje neprijatelje možemo samo hrabrom borbom poput branitelja Gvozdanskog, istaknuo je dodavši kako je potres teško predvidiv pa se protiv njega ne možemo boriti kao protiv Turaka, komunista ili Srba. On je, naglasio je biskup, podmukao neprijatelj koji sve napada, ne gleda tko je tko niti dolazi najavljen, nikad ne znamo kada će udariti i što će srušiti, koga protjerati iz njegova doma, kome će se doslovno oduzeti tlo pod nogama. Ocijenio je kako je kršćanska ljubav lijek protiv te pošasti.



"Koliko li je samo tona, šlepera, vagona hrane, tople odjeće, sredstava za higijenu, grijalica došlo ovih 12 dana u Sisak, Petrinju, Glinu, Hrvatsku Kostajnicu, Dvor, Pokupsko i druge naše župe, mjesta i gradove", rekao je dodavši kako su to darovali dobri ljudi, osobe i ustanove koje su se same osjetile pozvane i potaknute velikom našom nevoljom učinile sve što su mogle da pomognu najpotrebnijima. Podsjetio je i na naše mlade te sve ljude koji su željeli pomoći. To jedan veliki festival ljubavi izazvan velikom nesrećom, rekao je Košić i izrazio uvjerenost da će ljubav pobijediti zlo te da će naše zajedništvo odnijeti pobjedu nad potresom.