Bleiburg je simbol najvećeg stradanja Hrvata u povijesti jer je bio početak egzekucija i smaknuća ne tisuća, niti desetke tisuća, nego stotine tisuća Hrvata, rekao je u u subotu sisački biskup Vlado Košić, predvodeći misu zadušnicu za sve žrtve Bleiburga i Križnog puta.

U homiliji u sisačkoj Katedrali Uzvišenja sv. Križa u povodu 75. obljetnice stradanja na Bleiburgu biskup Košić je podsjetio da se 15.svibnja 1945. na Bleiburškom polju saveznicima predala hrvatska vojska, koju su slijedili brojni civili, žene i djeca u strahu pred partizanima.

Ustvrdio je da su partizani tjedan dana prije ušli u napušteni Zagreb gdje su, kaže, pobili tisuće Zagrepčana.

Britanci su, navodi Košić, zapisali da je na tom polju bilo pola milijuna ljudi, dok stručne analize govore da je vojnika bilo oko 200 tisuća, dakle većina su bila civili.

"No, kada su se vojnici predali, oni su bili razoružani i trebali su uživati zaštitu po Ženevskim konvencijama koje su zabranjivale ubijanje bez suda, te predaju onoj vojsci koja ih je progonila. To Englezi nisu poštovali, nego su na prijevaru Hrvate predali u ruke partizana koji su ih nemilice ubijali goneći ih od Austrije preko Slovenije ne samo do Hrvatske, nego i dalje sve do Makedonije", poručio je.