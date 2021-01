Biskup Košić: Vjerski objekti sisačke biskupije teško su stradali

Sisački biskup Vlado Košić rekao je u petak da su vjerski objekti na potresom pogođenom području u sisačkoj biskupiji teško stradali, ali i izrazio nadu da će ih uz pomoć države i donacija uspjeti obnoviti

Na području Petrinje i Siska potpuno je uništena i katedrala Uzvišenja sv. Križa u Sisku i šest župnih crkvi, a teško oštećeno je još 20 župnih crkvi Sisačke biskupije, uglavnom kulturnih dobara

"Velike su štete i sve to je ogromna nesreća za sve nas vjernike. Kad nam stradavaju vjerski objekti i kad je među njima katedrala, onda nam to nije samo pitanje materijala koji se srušio, nego je to kulturno blago, a nama vjernicima simbol naše vjere, okupljanja, euharistija, sakramenata...", kazao je Košić za RTL Danas.

"Želio bih ohrabriti sve. Primili smo, i neprestano nas dobrotvori nazivaju i nude pomoć i vjerujemo da ćemo uz pomoć države i svojih sredstava i donacija uspjeti obnoviti. To neće biti kratka obnova", rekao je.