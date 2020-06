Krenule prve pooštrene mjere: Pojedine putnike se vraća s granice; predlaže se ukidanje posjeta domovima za starije i nemoćne u Zagrebu i Splitu

Putnici koji su iz Srbije i Bosne i Hercegovine tijekom posljednja dva dana pokušali ući u Hrvatsku, a da pritom nisu imali valjani razlog potkrijepljen dokumentacijom, vraćeni su s granice u svoju zemlju. Uz to, predlaže se ukidanje posjete domovima za starije i nemoćne u Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji

Rezultat je to postroženja mjera na graničnim prijelazima s tim zemljama, s kojima je povezana većina novooboljelih u Hrvatskoj u posljednjih tjedan dana.

Potvrdio je to za Jutarnji list ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera Davor Božinović, koji je istaknuo da su pojačane kontrole na tim granicama te se striktno kontroliraju propisane mjere.

'Nakon što je došlo do novih slučajeva zaraze, a da su pritom većinom vezane za te zemlje, odmah u četvrtak počeli smo provoditi intenzivnije kontrole. Svatko tko želi ući u Hrvatsku mora navesti razlog putovanja i predočiti dokumentaciju koja to potkrepljuje, poput gospodarskog interesa za našu zemlju', rekao je Božinović i naglasio kako Hrvatska prema Srbiji i BiH nikad nije u potpunosti otvorila granice kao što je to učinjeno prema deset europskih zemalja koje imaju dobru epidemiološku situaciju.