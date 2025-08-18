dragovoljna odluka

Predsjednik vlade Republike Srpske iznenada podnio ostavku

I.Ba./Hina

18.08.2025 u 13:47

Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske
Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske Izvor: Pixsell / Autor: Dejan Rakita/PIXSELL
Bionic
Reading

Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u ponedjeljak je podnio ostavku ustvrdivši kako je to njegova dragovoljna odluka nakon nešto manje od sedam godina koliko je proveo na toj dužnosti

"Odlučili smo da se bira nova vlada RS", kazao je pred novinarima Višković dok su uz njega stajali Dodik i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Rekao je kako je odlazak s premijerske dužnosti očekivao "otkako je imenovan" 2018. godine dodajući da je ostavka njegov doprinos tome "da se postigne konsenzus u RS". Tvrdi da između njega i Dodika nema nikakve svađe i sukoba te je najavio kako će ostati lojalni član SNSD-a i da će to biti sve dok ova stranka ne ostvari svoj krajnji cilj "a to je RS kao država".

Višković je član Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), stranke na čijem je čelu Milorad Dodik koji je odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) smijenjen s dužnosti predsjednika RS.

vezane vijesti

Nakon te smjene i presude Suda BiH kojom je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora Dodik je bezuspješno pozivao oporbu u tom entitetu da sudjeluje u "vladi nacionalnog jedinstva". Ostavku koju je najavio Višković u oporbenim strankama i medijima odmah su protumačili kao još jedan manevar ne bi li se taj scenarij ipak realizirao.

Dodik je to i potvrdio kazavši u ponedjeljak kako žali što oporba odbija njegove pozive a najavio je kako će Višković dobiti direktorsku funkciju.

Ponavljao je da je RS pod napadima, govorio kako je Daytonski sporazum prekršen na štetu tog entiteta i ponovo prijetio scenarijima po kojima bi se RS odvojila od BiH.

"U ovom je trenutku BiH za nas nepostojeća država", kazao je Dodik.

Zajedno s Dodikom i predsjednikom entitetskog parlamenta Nenadom Stevandićem, Višković je suočen s istragom Tužiteljstva BiH koje ga sumnjiči za napad na ustavni poredak BiH jer je njegova vlada autor niza protuustavnih zakona kojima su u RS-u pokušali osporiti djelovanje državnih pravosudnih tijela i sigurnosnih agencija.

Za svom trojicom je bila raspisana tjeralica i izdan nalog za uhićenje jer su se odbijali odazvati pozivima na saslušanje u sklopu te istrage.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

UŽIVO: MIROVNI PREGOVORI

Zelenski se uskoro sastaje s Trumpom, poslao oštru poruku Putinu

  • 15:05

    Zelenski pozvao Rusiju da okonča rat Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da Rusija ne bi trebala biti "nagrađena" za svoj rat, uoči iščekivanog sastanka s američkim i europskim čelnicima s ciljem pronalaska rješenja za sukob. "Putin će pokazivati moć ubijanjem kako bi i dalje vršio pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i gazio diplomatske napore", napisao je ukrajinski predsjednik na Facebooku, dodajući da Rusija "ne bi trebala biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu". Prethodno je pozvao Rusiju da "okonča ovaj rat koji je sama započela".

  • 14:17

    Kina se nada sporazumu o Ukrajini Kina je poručila da se nada sporazumu o Ukrajini "prihvatljivom svim stranama", uoči sastanka u Bijeloj kući između Trumpa i Zelenskog i nekoliko europskih čelnika. "Nadamo se da će sve strane i dionici pravovremeno sudjelovati u mirovnim pregovorima i što prije postići pravedan, trajan, obvezujuć i svima prihvatljiv mirovni sporazum", rekla je Mao Ning, glasnogovornica kineskog Ministarstva vanjskih poslova, na konferenciji za novinare.

  • 13:06

    Zelenski: Rusija ne bi smjela biti nagrađena Predsjednik Volodimir Zelenski osudio je „demonstrativni i cinični“ noćni napad na stambenu zgradu u Harkivu, naglašavajući kako Rusija „ne smije biti nagrađena“ za svoj rat protiv Ukrajine. U objavi na platformi X, ukrajinski čelnik istaknuo je da je Rusija svjesna kako se danas u Washingtonu održava ključni sastanak posvećen okončanju rata – a da istodobno ujutro nastavlja bombardirati regije Harkiv, Zaporižje, Sumi i Odesu. „Ruski ratni stroj nastavlja uništavati živote unatoč svemu. Putin se koristi demonstrativnim ubojstvima kako bi održao pritisak na Ukrajinu i Europu, ali i kako bi ponizio diplomatske napore“, napisao je Zelenski. „Upravo zato tražimo pomoć da zaustavimo ubijanja. Zato su potrebna pouzdana sigurnosna jamstva. I zato Rusija ne smije biti nagrađena za svoje sudjelovanje u ovom ratu“, rekao je Zelenski.
TEATAR DIPLOMACIJE

TEATAR DIPLOMACIJE

Putin se maestralno ulizao Trumpu, sad je na potezu Europa: Počela je 'ofenziva šarmiranja'
produljen rok

produljen rok

Oglasilo se Ministarstvo o brodu Moby Drea, evo do kada mora biti uklonjen iz Hrvatske

najpopularnije

Još vijesti