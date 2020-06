'I državljani BiH i Srbije moraju ispuniti određene uvjete da bi ušli u Hrvatsku'

Ministar unutarnjih poslova i voditelj Nacionalnog stožera Davor Božinović ponovio je u petak kako je pridržavanje epidemioloških mjera važno kako bi se spriječilo širenje koronavirusa, a poručio je i kako nema indicija koje bi ukazivale na potrebu zatvaranja granica.

"Mislim da je najvažnije što možemo postići kroz javnu edukaciju, a to je uvjeriti ljude da ako ne postoji nužan razlog, stvarna potreba da se suzdrže od putovanja jer to je, prije svega, dobro za njih i njihove obitelji", poručio je Božinović.

"U ovoj kampanji bi bilo dobro da se svim ozbiljnim pitanjima s kojima je društvo suočeno pristupi na jedan odgovoran način, da raspravimo o svemu jer je to zalog za našu bolju budućnost", smatra.

Dodao je da se radi o pokretu i da Grabar-Kitarović nije jedina koja je tako reagirala. "Jedna veća grupa žena na društvenim mrežama je tako reagirala. One su odabrale taj način slanja poruke i to njihov izbor", rekao je, dodavši da on to nije doživio vulgarnim.

Također, na potez bivše predsjednice ne gleda kao na dio kampanje, već je to, tvrdi, komunikacija nekoga tko je kazao nešto prilično neprimjereno i onih koje su se našle pogođene takvom njegovom izjavom.

Privedeni policajci su bacili sjenu na častan posao

Vezano za slučaj policajaca u Karlovcu koji su privedeni zbog ozljeđivanja migranata, Božinović je rekao da mu nije drago da se tako nešto dogodilo.

"Ti policajci nisu postupili dobro i zakonito i na neki način su bacili sjenu na častan policijski posao. Ono što je dobro i što komuniciramo kad je u pitanju odnos prema ilegalnim migracijama - svaki put kad policija uoči bilo kakvo protupravno ponašanje, pogotovo kada su u pitanju pripadnici policije, reagira se promptno, u skladu sa zakonom i prikupljenim dokazima", poručio je.

To je najbolji primjer, navodi, kako hrvatska policija reagira na eventualne ili stvarne događaje u kojima žrtve mogu biti i migranti onda kada za to postoje dokazi. Također, policija je u već nekoliko navrata procesuirala policijske službenike zbog postupanja prema migrantima.

Na pitanje je li to za pravo svim udrugama koje optužuju hrvatsku policiju da prema migrantima ne postupa kako treba, odgovorio je da im to upravo ne daje pravo.

"Hrvatska policija i MUP puno su puta kazali da svaki put kad postoji spoznaja o tome da se nešto dogodilo, gdje se dogodilo, tko je sudjelovao, reagira onako kako nalaže zakon. Ti primjeri pokazuju da su oni izolirani, a kad se nešto takvo dogodi da sustav vrlo brzo i efikasno reagira", ustvrdio je Božinović.

Vezano za navijačke sukobe u Vukovaru, rekao je da u ovom trenutku nema spoznaje što bi mogao biti motiv te da je policija i u tom slučaju reagirala vrlo brzo.

"Niz sudionika tog događaja su privedeni. Istraga će pokazati što je uzrok tome i koje će biti sankcije za pojedince", rekao je, poručivši da policija štiti javni red i mir te da "nema pardona" prema bilo kome tko krši zakone.