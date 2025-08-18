Brnabić šokirala izjavom: Mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije

'Ne mislim da je nadstrešnica pala sama od sebe, ne mislim da je bio nesretan slučaj, tragedija ili bilo kakav proizvod nekih nesavjesnih radnji. U tom smislu mislim da je bila planirana diverzija.', rekla je bivša premijerka, a sada predsjednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić o događaju u Novom Sadu
'Ne vjerujem ni milimetar, ni na trenutak, ne vjerujem u to više. Ali opet, nisam pristaša teorija zavjere i ono što me muči jest što se naši istražni organi ne bave više tim aspektom', nastavila je bivša premijerka Srbije Ana Brnabić osvrčući se na tragediju u Novom Sadu u kojoj je 1. studenog prošle godine poginulo 16 ljudi.
Pad nadstrešnice bio je pokretač devetomjesečnih prosvjeda, koji su eskalirali posljednjih nekoliko dana.
Rekla je da nadstrešnica nije slučajno pala, već je 'srušena kao početak obojene revolucije', prenosi Kurir.
'Mislim da je sve to organizirano, isplanirano i mislim da je nadstrešnica srušena kao početak obojene revolucije. Vidjeli su da će ljudi izaći kao čin, rekla bih, emotivne podrške obiteljima žrtava i da onda oni tom krizom mogu upravljati kako žele. Ja apsolutno danas mislim da je ovo sve plan za rušenje Srbije iz potpuno jasnih razloga i kao osveta za neke stvari koje je hrabro radio predsjednik Aleksandar Vučić', rekla je Brnabić.
Prema njezinim riječima, sve je bilo unaprijed pripremljeno.