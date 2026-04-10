kontradiktorne informacije

Potpuna zbrka pred pregovore: Iran negira dolazak u Islamabad

M. Šurina

10.04.2026 u 08:55

Abas Aragči
Abas Aragči Izvor: Profimedia / Autor: Fatemeh Bahrami / AFP / Profimedia
Iranska delegacija navodno je stigla u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, no vlasti u Teheranu to demantiraju, dodatno pojačavajući neizvjesnost uoči ključnih razgovora u Pakistanu.

Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira.

Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Baher Galibaf.

Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima.

S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

Witkoff i Kushner već su sudjelovali u više rundi neizravnih pregovora s iranskim predstavnicima u Omanu, prije početka američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače.

Pregovori u Islamabadu smatraju se ključnima za održavanje krhkog primirja i pokušaj postizanja trajnijeg dogovora, no oprečne informacije o dolasku delegacija dodatno povećavaju neizvjesnost. Situaciju dodatno kompliciraju neslaganja oko uvjeta pregovora, kao i nastavak sukoba u regiji, osobito u Libanonu, koji Teheran vidi kao sastavni dio šireg sporazuma.

Unatoč tome, pakistanske vlasti i dalje tvrde da pripreme za razgovore teku prema planu, uz pojačane sigurnosne mjere i dolazak međunarodnih izaslanstava, dok se konačan sastav i početak pregovora još čekaju.

uživo: Rat na bliskom istoku

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

  • 07:47

    Izrael 'smanjio doživljaj'? U posljednja 24 sata zabilježeno je smanjenje intenziteta izraelskih napada na područje Bejruta, nakon velikog napada izvedenog u srijedu. Prema dostupnim informacijama, u libanonskoj prijestolnici od tada nije bilo novih udara, iako se vojne aktivnosti nastavljaju na jugu zemlje. Analitičari ističu da je riječ o primjetnom smanjenju operacija u Bejrutu, no za sada nije jasno je li riječ o privremenom zatišju ili planiranoj promjeni taktike. Istodobno, izraelski mediji, pozivajući se na dužnosnike, navode da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na izraelsku vladu kako bi došlo do smirivanja sukoba u Libanonu.
