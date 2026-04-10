Potpuna zbrka pred pregovore: Iran negira dolazak u Islamabad

Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira.

Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima.

S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

Witkoff i Kushner već su sudjelovali u više rundi neizravnih pregovora s iranskim predstavnicima u Omanu, prije početka američko-izraelskih napada na Iran krajem veljače.

Pregovori u Islamabadu smatraju se ključnima za održavanje krhkog primirja i pokušaj postizanja trajnijeg dogovora, no oprečne informacije o dolasku delegacija dodatno povećavaju neizvjesnost. Situaciju dodatno kompliciraju neslaganja oko uvjeta pregovora, kao i nastavak sukoba u regiji, osobito u Libanonu, koji Teheran vidi kao sastavni dio šireg sporazuma.

Unatoč tome, pakistanske vlasti i dalje tvrde da pripreme za razgovore teku prema planu, uz pojačane sigurnosne mjere i dolazak međunarodnih izaslanstava, dok se konačan sastav i početak pregovora još čekaju.