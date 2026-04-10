Grad pod opsadom zbog mira: Islamabad domaćin povijesnih pregovora

Ulice Islamabada su pod strogom blokadom dok se glavni grad Pakistana sprema ugostiti povijesne pregovore između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji nude mogućnost okončanja rata koji je razorio Bliski istok.
Iako se primirje između SAD-a i Irana činilo sve nesigurnijim, zbog nastavka izraelskih napada na Libanon i nesuglasica oko uvjeta pregovora, pakistanski dužnosnici inzistirali su da će se ključni mirovni razgovori održati prema planu tijekom vikenda, navodi Guardian.
Sukob, koji je započeo kada su Izrael i SAD krajem veljače napali Iran, odnio je tisuće života i izazvao globalne gospodarske poremećaje. Iranska blokada ključne pomorske rute, Hormuškog tjesnaca, dovela je do globalne nestašice nafte i plina te pokrenula najtežu energetsku krizu u povijesti.
Upravo su napori Pakistana u utorak navečer doveli do toga da dvije zaraćene strane pristanu na dvotjedno primirje, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će ‘čitava civilizacija nestati’ ako Iran ne ispuni njegove zahtjeve.
Kao dio dogovora o primirju, obje strane pristale su sastati se u Islamabadu kako bi pregovarale o trajnom miru, što se smatra velikim diplomatskim uspjehom Pakistana.
Ipak, ostaju otvorena ključna pitanja o samom primirju i osnovi pregovora. Dok Iran i Pakistan tvrde da primirje uključuje i Libanon, SAD i Izrael inzistiraju da je to odvojeno pitanje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da bi pregovori bili ‘besmisleni’ ako se održavaju dok napadi na Libanon i dalje traju.
Prema riječima iranskog zamjenika ministra vanjskih poslova Saeeda Hatibzadeha, Pakistan i dalje iza kulisa djeluje na očuvanju primirja, uključujući pokušaje da spriječi iranski odgovor na napade u Libanonu.
Pojačane mjere sigurnosti u Islamabadu
Uoči prve runde pregovora, koja bi se trebala održati u subotu, u Islamabad su raspoređene vojne i paravojne snage, a sigurnosne mjere znatno su pojačane. Proglašeni su neradni dani u četvrtak i petak, a ulice su ostale gotovo prazne.
Pakistanski dužnosnici nisu željeli iznositi detalje o organizaciji pregovora, pozivajući se na sigurnosne i diplomatske razloge, no istaknuli su da pripreme teku punim intenzitetom.
‘Naš prioritet je da razgovori prođu glatko. Ne želimo biti viđeni kao remetilački faktor. Naša je uloga posrednička’, rekao je jedan dužnosnik uključen u organizaciju.
Potvrdio je i da su ključne delegacije trebale stići u četvrtak navečer i petak ujutro. Američku delegaciju predvodi potpredsjednik JD Vance, uz posebne izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.
Iransku delegaciju činit će ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, uz sudjelovanje visokih dužnosnika Revolucionarne garde.
Očekuje se i dolazak delegacija iz zemalja Perzijskog zaljeva, uključujući Katar i Saudijsku Arabiju, koje bi mogle sudjelovati u paralelnim razgovorima.
Zbog visokih sigurnosnih rizika razmatra se više mogućih lokacija za održavanje sastanka, uključujući luksuzni hotel Serena, koji je ispražnjen i stavljen pod vojni nadzor, kao i zgradu vlade, kongresni centar ili sigurnu vojnu lokaciju.
Nije poznato koliko će pregovori trajati, no gostima hotela Serena rečeno je da će objekt biti zatvoren do nedjelje navečer.
Na sastanku premijera Šebaza Šarifa i načelnika vojske Asima Munira u četvrtak izraženo je zadovoljstvo dosadašnjim smirivanjem situacije, pri čemu je Munir označen kao ključna osoba u postizanju primirja.