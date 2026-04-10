Grad pod opsadom zbog mira: Islamabad domaćin povijesnih pregovora

Sukob, koji je započeo kada su Izrael i SAD krajem veljače napali Iran, odnio je tisuće života i izazvao globalne gospodarske poremećaje. Iranska blokada ključne pomorske rute, Hormuškog tjesnaca, dovela je do globalne nestašice nafte i plina te pokrenula najtežu energetsku krizu u povijesti.

Iako se primirje između SAD-a i Irana činilo sve nesigurnijim, zbog nastavka izraelskih napada na Libanon i nesuglasica oko uvjeta pregovora, pakistanski dužnosnici inzistirali su da će se ključni mirovni razgovori održati prema planu tijekom vikenda, navodi Guardian .

Upravo su napori Pakistana u utorak navečer doveli do toga da dvije zaraćene strane pristanu na dvotjedno primirje, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio da će ‘čitava civilizacija nestati’ ako Iran ne ispuni njegove zahtjeve.

Kao dio dogovora o primirju, obje strane pristale su sastati se u Islamabadu kako bi pregovarale o trajnom miru, što se smatra velikim diplomatskim uspjehom Pakistana.

Ipak, ostaju otvorena ključna pitanja o samom primirju i osnovi pregovora. Dok Iran i Pakistan tvrde da primirje uključuje i Libanon, SAD i Izrael inzistiraju da je to odvojeno pitanje. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan poručio je da bi pregovori bili ‘besmisleni’ ako se održavaju dok napadi na Libanon i dalje traju.

Prema riječima iranskog zamjenika ministra vanjskih poslova Saeeda Hatibzadeha, Pakistan i dalje iza kulisa djeluje na očuvanju primirja, uključujući pokušaje da spriječi iranski odgovor na napade u Libanonu.

Pojačane mjere sigurnosti u Islamabadu

Uoči prve runde pregovora, koja bi se trebala održati u subotu, u Islamabad su raspoređene vojne i paravojne snage, a sigurnosne mjere znatno su pojačane. Proglašeni su neradni dani u četvrtak i petak, a ulice su ostale gotovo prazne.

Pakistanski dužnosnici nisu željeli iznositi detalje o organizaciji pregovora, pozivajući se na sigurnosne i diplomatske razloge, no istaknuli su da pripreme teku punim intenzitetom.

‘Naš prioritet je da razgovori prođu glatko. Ne želimo biti viđeni kao remetilački faktor. Naša je uloga posrednička’, rekao je jedan dužnosnik uključen u organizaciju.

Potvrdio je i da su ključne delegacije trebale stići u četvrtak navečer i petak ujutro. Američku delegaciju predvodi potpredsjednik JD Vance, uz posebne izaslanike Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera.