Pakistanski ministar izazvao buru: Nazvao Izrael 'prokletstvom za čovječanstvo' pa obrisao objavu

Pakistanski ministar obrane Khawaja Asif obrisao je objavu na društvenoj mreži X u kojoj je Izrael nazvao ‘prokletstvom za čovječanstvo’, nakon što je izazvala oštre reakcije iz Tel Aviva.
Sporna objava, objavljena u četvrtak, izazvala je negodovanje izraelskih vlasti, koje su poručile da takve izjave dovode u pitanje sposobnost Pakistana da bude vjerodostojan posrednik između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
U sada izbrisanoj objavi Asif je, među ostalim, ustvrdio da se tijekom mirovnih pregovora u Islamabadu u Libanonu događa genocid te optužio Izrael za ubijanje civila u Gazi, Iranu i Libanonu.
'Nadam se i molim da ljudi koji su stvorili ovu kancerogenu državu na palestinskoj zemlji uklone europske Židove i gore u paklu', naveo je Asif.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar osudio je izjave, nazvavši ih ‘očitim antisemitskim klevetama’.
Slučaj dolazi u osjetljivom trenutku, dok Pakistan sudjeluje u posredovanju između Irana i SAD-a te priprema nove mirovne pregovore u Islamabadu.