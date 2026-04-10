Pakistanski ministar izazvao buru: Nazvao Izrael 'prokletstvom za čovječanstvo' pa obrisao objavu

M. Šu.

10.04.2026 u 08:34

Khawaja Asif Izvor: Profimedia / Autor: Pedro PARDO / AFP / Profimedia
Pakistanski ministar obrane Khawaja Asif obrisao je objavu na društvenoj mreži X u kojoj je Izrael nazvao ‘prokletstvom za čovječanstvo’, nakon što je izazvala oštre reakcije iz Tel Aviva.

Sporna objava, objavljena u četvrtak, izazvala je negodovanje izraelskih vlasti, koje su poručile da takve izjave dovode u pitanje sposobnost Pakistana da bude vjerodostojan posrednik između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

U sada izbrisanoj objavi Asif je, među ostalim, ustvrdio da se tijekom mirovnih pregovora u Islamabadu u Libanonu događa genocid te optužio Izrael za ubijanje civila u Gazi, Iranu i Libanonu.

Sporna objava pakistanskog ministra Izvor: Screenshot / Autor: X

'Nadam se i molim da ljudi koji su stvorili ovu kancerogenu državu na palestinskoj zemlji uklone europske Židove i gore u paklu', naveo je Asif.

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Sa’ar osudio je izjave, nazvavši ih ‘očitim antisemitskim klevetama’.

Slučaj dolazi u osjetljivom trenutku, dok Pakistan sudjeluje u posredovanju između Irana i SAD-a te priprema nove mirovne pregovore u Islamabadu.

uživo: Rat na bliskom istoku

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

  • 07:47

    Izrael 'smanjio doživljaj'? U posljednja 24 sata zabilježeno je smanjenje intenziteta izraelskih napada na područje Bejruta, nakon velikog napada izvedenog u srijedu. Prema dostupnim informacijama, u libanonskoj prijestolnici od tada nije bilo novih udara, iako se vojne aktivnosti nastavljaju na jugu zemlje. Analitičari ističu da je riječ o primjetnom smanjenju operacija u Bejrutu, no za sada nije jasno je li riječ o privremenom zatišju ili planiranoj promjeni taktike. Istodobno, izraelski mediji, pozivajući se na dužnosnike, navode da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na izraelsku vladu kako bi došlo do smirivanja sukoba u Libanonu.
