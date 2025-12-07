U LISABONU

Kongres europskih zelenih u Lisabonu: Na prvom mjestu ljudi, a ne profit

B. S. / Hina

07.12.2025 u 20:04

Damir Bakić i Sandra Benčić
Damir Bakić i Sandra Benčić Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Članovi Europske zelene stranke (EGP) priveli su kraju svoj 40. kongres u Lisabonu u nedjelju pozivom na ubrzanje zelene tranzicije koja neće ići na štetu građana te na udruživanje progresivnih snaga protiv EPP-a i krajnje desnice.

Supredsjednik Europske zelene stranke Ciarán Cuffe rekao je u nedjelju na zatvaranju kongresa da "budućnost Europe leži u bržoj zelenoj tranziciji", ali da pritom "ljudi budu na prvom mjestu, a ne profit".

Cuffe je u subotu, glavnog dana kongresa, poručio i da "Europa mora biti snažna u jeku retorike koja dolazi ne samo iz Moskve, već i iz Washingtona".

Na kongresu je sudjelovala i španjolska ministrica rada i socijalne ekonomije Yolanda Díaz iz ljevičarske platforme Sumar koja je poručila da "ne možemo birati između sprječavanja klimatske krize i zaštite gospodarstva jer je klimatska pravda i socijalna pravda", dodavši da se progresivne snage moraju okupiti i surađivati.

Kroz zelenu tranziciju potrebno je poboljšati, a ne pogoršati kvalitetu života, rekla je Hini Sandra Benčić, saborska zastupnica i koordinatorica stranke Možemo!, punopravne članice Europske zelene stranke od veljače 2024. godine.

"Mi hoćemo da zelena energetska tranzicija znači da građani koji žive u toj zajednici imaju ili vlasništvo ili korist od toga, a ne da se od naših zajednica uzima da bi jedan profitirao", rekla je Benčić, ukazujući na otpor Zaboka da se izvlasti zemlja malim poljoprivrednicima u korist privatnih investitora za solarne elektrane. Isti problem pogađa i građane u Pregradi koji su u kolovozu prosvjedovali protiv privatne investicije izgradnje solarnih elektrana.

Političke opcije u Hrvatskom saboru slažu se da su "zajedničke i javne investicije u obnovljive izvore energije ključ za postizanje energetske neovisnosti Hrvatske", rekla je Benčić, no ono što ih razdvaja je ekonomski model.

"Mislim da tu idemo daleko šire od naše stranke i da je to konsenzus s desna na lijevo. Ono u čemu se ne slažemo je ekonomski model. Mi ćemo uvijek zagovarati da je to građanska energetika, da građani i zajednica imaju korist od toga, a oni koji su od centra nadesno će zagovarati da postoje određeni odabrani koji jedini imaju korist od toga", dodala je Benčić.

Otpor protiv EPP-a i krajnje desnice

"Desnica se ne bavi svakodnevnim problemima ljudi, oni stvaraju most za povratak moći krajnjoj desnici", rekla je u subotu supredsjednica EGP-a Vula Tsetsi. Prozvala je čelnika Europske pučke stranke Manfreda Webera za "udruživanje s krajnjom desnicom i kršenje vlastitih obećanja u izbornoj kampanji da će surađivati samo s proeuropskim snagama, onima koji podržavaju Ukrajinu i poštuju vladavinu prava", nakon što je Europski parlament u studenom, uz potporu glasova krajnje desnice, podržao pojednostavljenje pravila za poduzeća o izvještavanju o održivosti.

Tsetsi je poručila da je "dužnost" zelenih "udružiti se s progresivnim snagama i očuvati demokraciju".

Pojednostavljenje pravila donijet će određeno olakšanje tvrtkama, ali dio njih se za to ionako pripremao i ovo najviše ide u prilog tvrtkama koje se nisu, smatra hrvatski eurozastupnik zelenih Gordan Bosanac.

"Sada kad je EPP, zajedno s krajnjom desnicom, išao derogirati tu regulativu, moj dojam je bio da je dosta kompanija bilo ljuto. Sigurno će ovo usporiti transformaciju poslovnog sektora prema održivom poslovanju. Tu je nastala podjela i unutar poslovnog sektora. Jedan dio sektora je rekao da to nije previše komplicirano i da su spremni, a drugi koji se nisu prilagodili su išli to zaustaviti", rekao je Bosanac Hini.

tportal
MIROVNI PREGOVORI

KOMENTIRAO I FEMICID

PETE HEGSETH

