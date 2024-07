Ankica Mamić o pucnjavi na Trumpa: Ružno zvuči, ali ovo je mogao samo poželjeti

'Mislim da je logično da se nitko neće kandidirati protiv njega. Sigurno da ima i ljudi koji imaju ambiciju, ali su odlučili da je pametnije pričekati. U HDZ-u ima ljudi koji žele na Plenkovićevo mjesto, ali su procijenili da ovo nije pravi trenutak', navela je.

O kandidatu HDZ-a za funkciju predsjednika države kaže:

'Po mom mišljenju će kandidat HDZ-a biti Miro Gavran. On je dobar kandidat iz dva razloga. Prvi je da je on nestranački čovjek, a glavni napad na Milanovića bit će zbog, kako kažu, kršenja Ustava. Drugi razlog je taj ako Gavran izgubi, to neće izazvati potres u HDZ-u jer će stranka ostati netaknuta. Ako stvarno žele pobijediti onda već kasne s kampanjom. Gavran je dobar kandidat, ali je javnosti nepoznat', rekla je.

Osvrnula se i na izbor ustavnih sudaca.