Komšić: Dragan Čović ima problem s Bošnjacima

Predsjednik Demokratske fronte Željko Komšić, novoizabrani član Predsjedništva BiH, komentirao je nastup Dragana Čovića rekavši da 'odbija od sebe Bošnjake i razočarava svoj narod'

Komšić je ocijenio nastup Čovića iritantnim, 'čime je odbio veliki broj Hrvata da ne izađu na izbore'.

'On u suštini, ima problem s Bošnjacima i on to ne krije kada govori. Zapravo uopće nema problem sa mnom. Ja sam njemu problem samo što sam izabran u Predsjedništvo BiH, a nije on. Ali to je manja vrsta problema koju on ima u svojoj glavi i politici', rekao je Komšić, prenosi N1.