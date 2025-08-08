Spomenik četniku su uklonili, ali pogledajte gdje su ga prebacili: Brzo će doći vrijeme...

Kako prenose mediji iz Podgorice, nakon što je novinarska ekipa parkirala automobil u blizini mjesta na kojem je bio postavljen šator u kojem se održavao četnički sabor i počela fotografirati uklanjanje spomenika Đurišiću, više osoba potrčalo je prema fotoreporterima i počelo im prijetiti, unoseći im se u lice, otimajući fotoaparate i opremu.

Vijesti pišu da su fotoreportera Steva Vasiljevića nakon što su mu oduzeli i uništili dio opreme, silom odveli u šator, gdje ga je više osoba počelo udarati i prijetiti mu. List navodi da je nekoliko mještana uspjelo izvući Vasiljevića iz bijesne mase.

Fotoreportera Borisa Pejovića i Vasiljevića napadači su natjerali da izbrišu sav materijal s fotoaparata. Pejoviću su prijetili da će ga, ako išta izađe u Vijestima “ubiti golim rukama”.