Drama u Crnoj Gori

Spomenik četniku su uklonili, ali pogledajte gdje su ga prebacili: Brzo će doći vrijeme...

V. B./Hina

08.08.2025 u 17:39

Spomenik četniku Pavlu Đurišiću
Spomenik četniku Pavlu Đurišiću Izvor: Screenshot / Autor: screenshot RTCG
Bionic
Reading

Mještani koji su u četvrtak nezakonito postavili na privatnom zemljištu spomenik četničkom vojvodi i ratnom zločincu Pavlu Đurišiću u Gornjem Zaostru kod Berana uklonili su ga u petak i tom prilikom štovatelji četničkog pokreta napali su medijske ekipe Vijesti i Pobjede. Spomenik su premjestili u obližnju crkvu

Kako prenose mediji iz Podgorice, nakon što je novinarska ekipa parkirala automobil u blizini mjesta na kojem je bio postavljen šator u kojem se održavao četnički sabor i počela fotografirati uklanjanje spomenika Đurišiću, više osoba potrčalo je prema fotoreporterima i počelo im prijetiti, unoseći im se u lice, otimajući fotoaparate i opremu.

Vijesti pišu da su fotoreportera Steva Vasiljevića nakon što su mu oduzeli i uništili dio opreme, silom odveli u šator, gdje ga je više osoba počelo udarati i prijetiti mu. List navodi da je nekoliko mještana uspjelo izvući Vasiljevića iz bijesne mase.

Fotoreportera Borisa Pejovića i Vasiljevića napadači su natjerali da izbrišu sav materijal s fotoaparata. Pejoviću su prijetili da će ga, ako išta izađe u Vijestima “ubiti golim rukama”.

vezane vijesti

Vijesti navode da je psihičko maltretiranje novinarskih ekipa Vijesti i Pobjede trajalo više od sat vremena, nakon čega su pušteni da odu.

Sve se događalo pred dvojicom policajaca u civilu, koji su samo promatrali napad.

Nezakonito postavljeni spomenik ozloglašenom četničkom zapovjedniku iz Drugog svjetskog rata otkrio je mitropolit budimljansko-nikšićki Srpske pravoslavne crkve Metodije.

Spomenik je postavljen u četvrtak na privatnom imanju na kojem se održava sabor štovatelja četničkog pokreta.

Odmah nakon što su mediji u Podgorici objavili tu informaciju, crnogorsko Ministarstvo kulture naložilo je da se spomenik ukloni po hitnom postupku, najkasnije u roku od tri dana.

Crnogorska policija uhitila je vlasnika zemljišta kojem je određen trodnevni pritvor, dok su crnogorski dužnosnici osudili postavljanje spomenika.

U Crnoj Gori zakonom je zabranjeno podizanje spomenika zagovornicima fašizma i njihovim suradnicima.

Kako je javila RTCG mještani su uklonili spomenik oko 14 sati. Potom je premješten u obližnju crkvu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MIROVNI SPORAZUM

MIROVNI SPORAZUM

Trump: U Ukrajini će biti razmjene teritorija, s Putinom se sastajem 15. kolovoza na Aljasci
apollo 13

apollo 13

Umro je Jim Lovell: Vodio je misiju koja je jedva izbjegla katastrofu
istok zemlje

istok zemlje

Ukrajina naredila evakuaciju građana: Odlazite dok još možete

najpopularnije

Još vijesti