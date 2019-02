Komisija opovrgava točku po točku iz Orbanovog pisma koje je uputio Mađarima protiv EU-a

Europska komisija je u četvrtak odgovorila na kampanju koju je pokrenula mađarska vlada protiv nje, odgovorivši točku po točku na sve tvrdnje iz te kampanje i ističući da građani zaslužuju znati činjenice a ne fikcije

Zatim se točku po točku opovrgava svaka od sedam tvrnji iz Orbanovog pisma mađarskim građanima.

Prva tvrdnja je Komisija želi uvesti obvezujuće kvote za naseljavanje migranata. Komisija navodi da je naseljavanje izbjeglica iz zemalja izvan EU-a uvijek bilo i da će uvijek biti na dobrovoljnoj osnovi. Komisija ukazuje na to da treba razlikovati premještanje (iz jedne članice EU-a u drugu) i naseljavanje (iz zemalja izvan EU-a).

"Premještanje je transfer tražitelja azila iz jedne u drugu članicu EU-u. Na vrhuncu krize, zemlje članice usvojile su zakon kako bi pokazale solidarnost sa zemljama pod najvećim pritiskom, Italijom i Grčkom, i premjestile mali broj tražitelja azila iz tih zemaja. Odluka, koju je usvojilo Vijeće EU-a, u kojem Mađarska ima pravo glasa kao i druge vlade, tražila je od Mađarske da prihvati ograničeni broj tražitelja azila (680 od 34710 osoba koje su ispunjavale uvjete za premještanje). Mađarska nije ispunila svoju obvezu i nije primila nijednog tražitelja azila", ističe Komisija, dodajući da je to bila privremena mjera koja je već okončana.

Komisija dodaje da europska pravila o azilu ne sadrže nikakve odredbe o obveznom premještanju i da se trenutačno vodi rasprava između država članica i Europskog parlamenta o reformi tih pravila.

"Pozicija Komisije u tim pregovorima jest da bi svi trebali pokazati neki oblik solidarnosti, ali da se ona može ostvariti na različite načine (slanjem graničara ili financijskim doprinosom, na primjer)".

Druga mađarska tvrdnja je da Bruxelles želi oslabiti pravo zemalja članica da štite svoje granice, jer se između ostaloga, u terminologiji Komisije ne govori o zaštiti, nego o upravljanju granicama.

"Granice se moraju štititi od sigurnosnih rizika, ali se njima mora upravljati zbog legitimnih putnika. To je i više nego maštovito tumačiti tu terminologiju kao urotu za slabljenje zaštite granica", kaže Komisija.

Dodaje se da je Komisija uspostavila Europsku graničnu i obalnu stražu kako bi se učinkovitije štitile vanjske granice EU-a i predložila da se ona pojača na 10 tisuća pripadnika. Mađarska vlada također tvrdi da Komisija želi potaknuti migracije koristeći migrantske vize. Komisija odgovora da "zemlje članice nisu tražile niti je Komisija predložila niti ne planira predložiti novi zakon o izdavanju tzv. migrantskih viza. Činjenica je da je Europski parlament odlučio napisati na vlastitu inicijativu izvješće o tome pitanju, ali to ni na koji način predstavlja širu politiku EU-a".

Četvrta tvrdnje je da EU želi dati više novca organizacijama koje podupiru imigracije.

"Europska unija ima nultu toleranciju za krijumčarenje ljudima i već godinama poduzima akcije u borbi protiv tog izrabljivačkog kriminala. Komisija - poput mađarske vlade i poput svih vlada u EU - ne podržava nelegalne migracije. Komisija surađuje sa svim državama članicama kako bi smanjila dolaske u Europu i istodobno ispunjava međunarodne obveze svih demokracija da zaštiti ljude - muškarce, žene i djecu - koji moraju napustiti svoje domove zbog rata. Spašavanje života na moru i briga za ranjive ljude koji su pobjegli od krvoprolića i rata i kojima je potrebna međunarodna zaštita nije isto što i promicanje nezakonitih migracija", ističe Komisija, dodajući da nema dokaza da nevladine organizacije surađuju s mrežama krijumčara kako bi miganti ušli u Europu.

Peta tvrdnja je da EU pomaže migracije dajući im debitne kartice. Komisija odgovora da je riječ o programu koji provodi UNHCR u u okviru kojeg se izbjeglicama i tražiteljima azila u Grčkoj dijele debitne kartice na koje se mjesečno uplaćuju određene svote novca za zadovoljavanje osnovnih potreba u hrani, odjeći itd. To je uvedeno jer se smatra učinkovitijim od davanja u naturi, pomaže u socijalizaciji i pridonosi lokalnoj ekonomiji. Taj je program ograničen samo na Grčku.

Šesta je tvrdnja da EU pokreće pilot projekte za imigrante s afričkim državama. Komisija navodi da osim djelovanja na zaustavljanju migracija, moraju postojati legalni putevi za primjerice kvalificirane radnike. "U isključivoj je nadležnosti država da odluče o broju radnika koje će primiti, ako to uopće žele. Drugim riječima, to je isključivo na dobrovoljnoj osnovi", kaže Komisija i dodaje da su pilot projekti jedan od načina na koji zemlje definiraju uvjete i postupke za primanje takvih radnika, ako im trebaju i ako to žele.

Mađarska ne sudjeluje ni u jednom od tih pilot projekata, a sudjelovanje u njima potpuno je na dobrovoljnoj osnovi.

Sedma tvrdnja je da EU želi smanjiti financiranje iz europskog proračuna za one zemlje koje se suprotstavljaju imigracijama. Komisija navodi da to nije ni na koji način povezano, nego da jednostavno one zemlje koje su više pogođene migracijama dobivaju više sredstava kako bi im se pomoglo u upravljanju migracijama, neovisno o njihovoj politici. Komisija navodi da se EU ne može svesti na "Bruxelles", što je termin kojim se služi mađarska vlada.

"Europska unija nije i nikad nije bila 'Bruxelles', nego projekt koji vode i koji su osmislile države članice, od kojih je svaka jednostrano i demokratski odlučila da je to put kojim žele ići. Svaka od tih zemalja, uključujući i Mađarsku, snosi i odgovornost i zasluge za kolektivno donesene odluke", kaže Komisija.

Orban u svom pismu sugrađanima između ostaloga kaže da "Bruxelles nije ništa naučio iz užasnih terorističkih napada proteklih godina. Oni žele dovesti još više migranata u Europu. Birokrati sada pripremaju nove mjere za poticanje migracija. Nakon implementacije migrantskih viza i migrantskih bankovih kartica još više novca će se dati organizacijama Georgea Sorosa koje podupiru migracije. Oni još uvijek žele distribuirati migrante u Europi prema obvezujućim kvotama. Mi Mađari odlučili smo da nećemo pretvoriti našu domovinu u imigrantsku zemlju", stoji u pismu.