Eszter Hajdu: Nadam se da oni koji dođu u posjet Mađarskoj neće osjetiti tugu u našem društvu

Eszter Hajdu, mađarska redateljica na ZagrebDoxu je predstavila svoj film 'Mađarska 2018.', za koji kaže da govori o jako lijepoj zemlji koja zbog aktualne vlasti ne ide u dobrom smjeru

'Orbanova vlada je nekoliko godina tražila nešto s čime bi zastrašivala narod pa su proglašavali opasnost od filozofa, sociologa, potom beskućnika, Roma, različitih skupina...Kad im to nije upalilo, pronašli su izbjeglice, migrante, proširili su strah od njih pa ljudi i dalje glasaju za desničare, unatoč tome što vode težak život', mišljenja je mađarska redateljica koju ne čudi što je premijer njezine zemlje uzor nekim političarima, osobito u postkomunističkim zemljama.

'Orban je uspio treći put dobiti vlast, tako da je zapravo uspješan. Čudno je, međutim, što se on građanima obraća tek dva do tri puta godišnje, čita svoje govore, nema spontanosti pa se pitam jesu li to njegove riječi ili netko stoji iza njega. Ali, on je u Mađarskoj jaka ličnost, ljudi ga vole i to je problem', zaključuje Haydu koja ne zna kako će se situacija dalje razvijati.