Komadinu kuje u zvijezde, a zbog LNG-a žestoko napada moćnike: Tko je Mirela Ahmetović, lavica iz Omišlja koja ulazi u utrku za šeficu SDP-a

Iako se o tome nagađalo neko vrijeme, danas je potvrđeno da će uz Peđu Grbina u utrku za novu prvu osobu SDP-a i Mirela Ahmetović. Možda nije poznata svima u Hrvatskoj, no građanima Primorsko-goranske županije ime načelnice Omišlja na Krku itekako je znano

Na čelu Omišlja već je sedam godina, a zanimljivo je da je prilikom prvog izbora 2013. u drugom krugu dobila i podršku HDZ-a. Već tada jasno je dala do znanja da ne podupire projekt izgradnje LNG terminala.

'Već za školovanja pokazivala sam zanimanje za politiku; na Ekonomskom fakultetu tako sam bila sklonija kolegijima političke ekonomije. Također, moja doktorska disertacija je iz područja političke ekonomije i bavi se važnošću interakcije između tržišta i države. Svi mi uočavamo da neke stvari u ovoj državi ne funkcioniraju, a vjerujem da se ovakva hrvatska politička ekonomija može i mora promijeniti na bolje. Cijeli sam inače život motivirana tom vjerom u boljitak. Dolazim iz skromne i radničke obitelji koja se uvijek sama i vrlo teško probijala kroz život. Moj uspjeh, što god to sada značilo, ovisio je isključivo o meni, o obrazovanju i radu. A onima koji vjeruju u zvijezde, sve će reći da sam Lav u horoskopu. Lavovi najbolje sami znaju da mogu ostvariti sve što požele… Ipak, ponajprije vjerujem u – obrazovanje!' kazala je prije nekoliko godina.

Iako se nametnula upravo temom LNG terminala, u javnosti se još nisu čula neka njena razmišljanja o nekim gorućim temama u Hrvatskoj. Nije to ni čudno jer je ušla u nacionalnu politiku tek u veljači, kad je prvi put stigla u Sabor kao zamjena za Romanu Jerković . Na nedavno održanim izborima osvojila je saborski mandat pa će sada imati priliku nastupati i na parlamentarnoj razini.

'Apsolutno sam sigurna da to nije čovjek s integritetom. Ne zaslužuje voditi Ministarstvo zaštite okoliša, a kamoli novo, prošireno ministarstvo', kazala je nedavno Ahmetović.

Upravo je tema LNG terminala bila ona preko koje se za nju čulo i u nacionalnim okvirima. Nije se libila prozivati premijera, ali ni resornog ministra Tomislava Ćorića , kojeg je optužila i za pokušaj podmićivanja, i to na način da je Općini Omišalj ponudio projekte Hrvatskih voda i HEP-a.

Iako je bliska Komadini, kazala je da on nije znao da razmišlja o kandidaturi i da je nije gurao da se kandidira.

'Ako uopće postoje tabori u SDP-u, onda ću uvijek biti u taboru Komadine. Prije 10 godina pristupila sam SDP-u upravo poštujući njegovu osobnost, rad, kao i njegove uspjehe. Komadina je imao odlične rezultate na svim dosadašnjim izborima. Kada se glasalo na unutarstranačkim izborima, uvijek sam zaokruživala njegovo ime. Vjerujem da bi on bio najbolji kandidat za predsjednika SDP-a', kazala je nedavno u intervjuu za Nacional.

Što se tiče privatnog života, o Ahmetović se malo zna. Njena imovinska kartica otkriva da nije udana i da nema djece. Nema nekretnina u svom vlasništvu, a od pokretnina vlasnica je Škode Octavije iz 2015., vrijedne 116 tisuća kuna, koju je kupila uz pomoć kredita.

Ima tri kredita, dva u Erste banci, jedan od 29.300 kuna te jedan od 103.185 kuna. Treći kredit od nešto više od 59 tisuća kuna dobila je u Zagrebačkoj banci. Ahmetović ima i 60 tisuća kuna te četiri tisuće eura štednje.

U slobodno vrijeme, napisala je svojevremeno u svojoj kratkoj biografiji, gleda filmove, a pritom je izdvojila 'Schindlerovu listu'. 'Kroz obrazovanje zavoljela sam stručne knjige u odnosu na beletristiku jer me uvijek iznova inspiriraju na unapređenje vlastitog rada. Moji me sugrađani često mogu sresti u dugim šetnjama uz more, čemu se najviše vesele moji kućni ljubimci, psići Rino i Pippa', napisala je u biografiji.