U utrku za šeficu SDP-a sprema se načelnica Omišlja, Ahmetović se oglasila na Facebooku: Ujedinit ću sve stranačke frakcije i različita mišljenja

U utrku za predsjednika SDP-a, uz poznatog Peđu Grbina, kandidaturu bi u srijedu mogla predati Mirela Ahmetović, načelnica općine Omišalj i saborska zastupnica, javnosti poznata po protivljenju LNG terminala na Krku

Kandidacijski postupak je otvoren u ponedjeljak, a unutarstranački izbori u SDP-u će se održati 26. rujna. Sve će trajati iduća dva tjedna, do ponedjeljka 31. kolovoza, a tada se sastaje izborna komisija koja u tri dana mora utvrditi pravovaljanost kandidatura, i od tog trenutka traje i službena kampanja u stranci, piše Jutarnji list .

'Kada sam se prije 10 godina učlanila u SDP, bila sam svjesna da nitko od nas nije idealan, ali vjerovala sam u poštenije društvo za koje se SDP bori. I nisam pogriješila. Dva puta birana sam za načelnicu Općine pod markicom SDP-a. Kvalitetnu suradnju ostvarivala sam i s ljudima koji nisu bili članovi SDP-a, ali su poštivali stranku koja poštuje čovjeka. Nekako je s vremenom puno toga izblijedilo. Počeli smo bagatelizirati vlastitu stranku zaboravljajući ogromni potencijal u ljudima i našoj ideji slobode, pravde i solidarnosti. Cijeli svoj politički rad i život imam zahvaliti SDP-u. U mojoj sam stranci uvijek slobodno, svjesno i argumentirano razgovarala, raspravljala, pitala, odgovarala… Uvijek i jedino na tijelima stranke.

Došlo je vrijeme u kojem moraju stati svi stranački obračuni, gdje se SDP-ov integritet mora prestati prosipati putem, gdje nema više mjesta za klijentelizam i trule kompromise.

Vatru slobodne misli i drugarske kritike moramo vratiti na sva tijela stranke, kako bi ta tijela bila odraz svakog našeg člana. Jer koliko budemo držali do naših članova i zajedno s našim članovima do naših građana, birači će sutra držati do nas na našim listama.

SDP mora naprijed. Moramo se prestati osvrtati na prošlost i iscrpljivati se u davno završenim borbama. To ne znači da ćemo prestati biti brana crnim tendencijama, ali ih sigurno nećemo poticati. Naša vjera u slobodno i pravedno društvo vodit će nas i dalje beskompromisno protiv svakog oblika zla i nepravde.

Naši članovi moraju ponovno osjetiti žar i zadovoljstvo što su dio naše socijaldemokratske ideje. Oni su naši najvjerniji ljudi, ljudi s kojima trebamo graditi budućnost Hrvatske, a ne ih gubiti natjecanjem za stranačke fotelje. Vratiti SDP članstvu prva je misija novog vodstva. Privući mlade ljude koji su izgubljeni u besperspektivnosti koju nudi današnja politika u Hrvatskoj obveza je svakog socijaldemokrata u zemlji.

Ujedinit ću sve stranačke frakcije i različita mišljenja. Sve što je bilo, iza nas je. Svi naši sukobi moraju položiti oružje pred našom odlučnosti za pravedniji i progresivniji SDP, a samim time i pravedniju Lijepu našu.

Okupit ću tim ljudi koji će znati stvarati nove prilike, svjestan težine trenutka u kojoj se Hrvatska nalazi. Iz svega treba izvući ono najpozitivnije, pa tako i prihvatiti zadnji poraz na izborima. To je prilika da se SDP konsolidira i postane najžešća oporba korupciji, smanjivanju građanskih sloboda i produbljivanju socijalnog jaza među našim građanima. Samo poštenom, iskrenom i jasnom komunikacijom moći ćemo vratiti naše birače ne prepuštajući prostor ljevice amaterizmu i radikalizmu.

Duboko sam uvjerena da SDP može provoditi lijeve i održive politike stavljajući ih u kontekst vremena u kojem živimo, u kojem su radnici ujedno i poduzetnici i obrnuto. U tržišnoj ekonomiji, koje smo dijelom, kao i članstvom u Europskoj uniji moramo na prvo mjesto staviti čovjeka, a tek onda profit. Jer bez čovjeka nema ni profita ni novih radnih mjesta.

Drage i poštovane članice i članovi, simpatizerke i simpatizeri, pomozite mi izgraditi SDP koji je hrabar, SDP za odlučne ljude, srce socijaldemokracije u Hrvatskoj. Bit ću s vama na tom putu, koji nije lagan, ali ga samo zajedno možemo savladati. Stoga, objavljujem svoju kandidaturu za prvu predsjednicu Socijaldemokratske partije Hrvatske. Podržite me, vrijeme je za SDP sa stavom!', napisala je Ahmetović na Facebooku.