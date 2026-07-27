Kolone na obilaznici i A1, prometna nesreća na Jadranskoj magistrali

Kolone i zastoji zabilježeni su na gotovo svim ključnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera
- pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km
A3 Bregana-Lipovac
- na zagrebačkoj obilaznici usporeno u kolonama uz zastoje vozi se između čvorova Zagreb zapad i čvora Buzin u oba smjera
Istarski ipsilon
- pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama
Krčki most
- pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru otoka od čvora Križišće do Omišlja
- DC1 Zagreb-Karlovac-Korenica-Gračac-Knin
- zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov Potok -Jastrebarsko
- zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić
DC8 Jadranska magistrala
- zbog prometne nesreće u Splitu vozi se suženim kolnikom, usporeno