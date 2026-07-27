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Kolone na obilaznici i A1, prometna nesreća na Jadranskoj magistrali

Bi. S.

27.07.2026 u 16:44

Situacija na Lučkom
Situacija na Lučkom Izvor: Screenshot / Autor: HAK
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Kolone i zastoji zabilježeni su na gotovo svim ključnim pravcima prema moru i unutrašnjosti, javlja Hrvatski autoklub

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

  • pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera
  • pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km

A3 Bregana-Lipovac

  • na zagrebačkoj obilaznici usporeno u kolonama uz zastoje vozi se između čvorova ﻿Zagreb zapad i čvora Buzin u oba smjera

Istarski ipsilon

  • pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama

Krčki most

  • pojačan je promet u oba smjera, kolona je u smjeru otoka od čvora Križišće do Omišlja
  • DC1 Zagreb-Karlovac-Korenica-Gračac-Knin
  • zastoji su zbog pojačanog prometa na dionici Rakov Potok -Jastrebarsko
  • zastoj u zoni radova kraj mjesta Otrić

DC8 Jadranska magistrala

  • zbog prometne nesreće u Splitu vozi se suženim kolnikom, usporeno

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