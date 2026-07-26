prometna nesreća

Kaos na njemačkoj autocesti: Kamper se zabio u kolonu, ozlijeđene 34 osobe, među njima i djeca

I.J./Hina

26.07.2026 u 07:52

Autocesta Ilustracija
Autocesta Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ziga Zivulovic jr./F.A. BOBO
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Ukupno 34 osobe, uključujući nekoliko djece, ozlijeđeno je u sudaru više vozila na autocesti A9 u saveznoj njemačkoj pokrajini Tiringiji u subotu navečer nakon što se kamp-vozilo nije zaustavilo u prometnoj gužvi, objasnila je policija.

Svi ozlijeđeni imali su lakše do umjerene ozljede i nikome nije ugroženo životno stanje, rekao je glasnogovornik policije.

Policija je rekla da vozač kampera koji je prevozio dvoje djece nije primijetio zastoj u prometu i zabio se u nekoliko vozila. Oštećeno je devet vozila, uključujući dva minibusa koji su prevozili 11 djece s visokim potrebama za podrškom i osam njegovatelja.

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Autocesta prema Berlinu bila je zatvorena oko pet i pol sati dok su hitne službe pružale pomoć i uklanjale vozila s mjesta nesreće. Policija je procijenila štetu na oko 350 tisuća eura.

Prometni zastoj uzrokovao je raniji sudar koji je uključivao prevrnutu prikolicu za konje, navela je policija.

Autocesta je bila zatvorena u oba smjera nakon te nesreće.

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