Kaos na njemačkoj autocesti: Kamper se zabio u kolonu, ozlijeđene 34 osobe, među njima i djeca

Svi ozlijeđeni imali su lakše do umjerene ozljede i nikome nije ugroženo životno stanje, rekao je glasnogovornik policije.

Policija je rekla da vozač kampera koji je prevozio dvoje djece nije primijetio zastoj u prometu i zabio se u nekoliko vozila. Oštećeno je devet vozila, uključujući dva minibusa koji su prevozili 11 djece s visokim potrebama za podrškom i osam njegovatelja.