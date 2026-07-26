Gužve prema moru, prometna nesreća kod odmorišta Draganić

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Stanje u 9 sati:

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Iako se očekuje veći broj vozila, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje zasad nema dužih čekanja.

Vozači na A1 trebaju računati i na usporenu vožnju zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, kod odmorišta Draganić. Na toj se dionici promet odvija kroz dva prometna traka uz ograničenje brzine.