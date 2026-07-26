stanje na cestama

Gužve prema moru, prometna nesreća kod odmorišta Draganić

I.J.

26.07.2026 u 08:56

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Zvonimir Barisin / CROPIX
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Početak posljednjeg srpanjskog vikenda donio je pojačan promet na hrvatskim cestama. Kako izvještava Hrvatski autoklub (HAK), povećan je broj vozila na važnijim prometnicama prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima.

HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Stanje u 9 sati:

Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Iako se očekuje veći broj vozila, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje zasad nema dužih čekanja.

Vozači na A1 trebaju računati i na usporenu vožnju zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, kod odmorišta Draganić. Na toj se dionici promet odvija kroz dva prometna traka uz ograničenje brzine.

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Na autocesti A2 Zagreb – Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan, u smjeru Zagreba, stvorila se kolona duga oko jednog kilometra.

HAK preporučuje da prije polaska provjere stanje u prometu jer se tijekom dana očekuje dodatno pojačanje prometa prema turističkim odredištima.

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