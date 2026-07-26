Gužve prema moru, prometna nesreća kod odmorišta Draganić

Početak posljednjeg srpanjskog vikenda donio je pojačan promet na hrvatskim cestama. Kako izvještava Hrvatski autoklub (HAK), povećan je broj vozila na važnijim prometnicama prema moru i unutrašnjosti te na prilazima turističkim središtima.
HAK vozačima savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.
Stanje u 9 sati:
Na autocesti A1 Zagreb – Ploče – Karamatići povećana je gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Iako se očekuje veći broj vozila, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje zasad nema dužih čekanja.
Vozači na A1 trebaju računati i na usporenu vožnju zbog prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, kod odmorišta Draganić. Na toj se dionici promet odvija kroz dva prometna traka uz ograničenje brzine.
Na autocesti A2 Zagreb – Macelj pred naplatnom postajom Trakošćan, u smjeru Zagreba, stvorila se kolona duga oko jednog kilometra.
HAK preporučuje da prije polaska provjere stanje u prometu jer se tijekom dana očekuje dodatno pojačanje prometa prema turističkim odredištima.