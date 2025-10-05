Koliko možete preživjeti ako vas zatrpa lavina? Ovom iskusnom alpinistu se to dogodilo

'Ako vas je zatrpala do kraja, 15 minuta se borite za život, a prosječno nakon 15 minuta vi ne preživljavate, ako vas je zatrpala da imate zraka, ili vam vire dijelovi tijela ovisno gdje vas je odnijela, onda vam je hladno i čekate pomoć', za RTL kaže Lisac, kojega je, prema vlastitom priznanju, prije 11 godina zatrpala lavina.

Lisac ističe kako su posebno nezgodni prvi zimski uvjeti kada ne postoje precizne prognoze.

'Lavinske prognoze se predviđaju kada snijeg već postoji. Zadnja lavinska prognoza je u petom mjesecu. U tom smislu (hrvatski planinari) nisu ni mogli imati informacije da bi mogle biti lavine', kaže Lisac.

Vrh Tosca je jedan od omiljenih odredišta hrvatskih planinara, a lavina je iznenadila i iskusne planinare.

'Oni su se prema informacija koje imamo, penjali na Tosc, i da ih je odnijela lavina, što je neuobičajeno za ovo doba, stari snijeg ne nestao, ali ipak ovih dana je palo dosta snijega', objasnio je Darko Berljak, predsjednik Hrvatskog planinarskog saveza.

Do sada su, naime, u Alpama vrijedili ljetni uvjeti, a prema tome se određivala i oprema koju nose.