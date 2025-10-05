Plenković Slovencima ponudio pomoć u potrazi za planinarima: Možemo poslati helikoptere, HGSS...

Tijelo jednog od troje hrvatskih planinara stradalih u lavini u slovenskim Julijskim Alpama pronađeno je kasno popodne pod vrhom 2275 metara visoke planine Tosc, potvrdile su slovenske vlasti. Hrvatski premijer Andrej Plenković oglasio se na mreži X i ponudio pomoć slovenskim kolegama
'Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri Davor Božinović, Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman u kontaktu su s kolegama ministrima iz slovenske vlade', napisao je Plenković na X-u.
Dodao je: 'Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome'.
Plenković se zahvalio slovenskoj Gorskoj službi spašavanja (GRZS), policiji i svim žurnim službama na angažmanu i aktivnostima koje provode.
'Hrvatska je ponudila pomoć u daljnjoj potrazi i spašavanju nestalih državljana kroz mehanizme civilne zaštite, što uključuje timove HGSS-a te helikoptere i druge resurse MUP-a i MORH-a', istaknuo je Plenković te zaključio:
'U ovim teškim trenucima izražavamo sućut obitelji poginulog planinara i nadu da će potraga za preostalom dvojicom hrvatskih državljana imati uspješan ishod'.