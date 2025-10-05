Plenković Slovencima ponudio pomoć u potrazi za planinarima: Možemo poslati helikoptere, HGSS...

'Nakon saznanja o snježnoj lavini koja je danas pogodila skupinu hrvatskih planinara u slovenskim Julijskim Alpama, razgovarao sam sa slovenskim premijerom Robertom Golobom, a ministri Davor Božinović, Ivan Anušić i Gordan Grlić Radman u kontaktu su s kolegama ministrima iz slovenske vlade', napisao je Plenković na X-u.

Dodao je: 'Tijelo jednog planinara pronađeno je tijekom poslijepodneva, dok će se potraga za dvojicom nestalih planinara nastaviti čim vremenski uvjeti to dopuste. Ostali hrvatski planinari su na sigurnome'.