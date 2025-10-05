Pronađeno tijelo jednog od trojice hrvatskih planinara u Sloveniji

"Mogu potvrditi da su pripadnici Gorske službe spašanja (GRZS) tijekom pretrage terena pronašla tijelo jednog hrvatskog planinara", rekao je Repinc.

"Nažalost, vremenski uvjeti su se dodatno pogoršali i potraga je obustavljena. Akcija se nastavlja sutra", dodao je Repinc.

Usprkos upozorenju na loše vremenske uvjete, u nedjelju ujutro je na vrh Tosce krenulo troje iz skupine od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju.