Pronađeno tijelo jednog od trojice hrvatskih planinara u Sloveniji

Tijelo jednog od troje hrvatskih planinara stradalih u lavini u slovenskim Julijskim Alpama pronađeno je kasno popodne pod vrhom 2275 metara visoke planine Tosc, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz policijske uprave Kranj i dodao da se potraga zbog vremenskih uvjeta obustavlja do sutra.
"Mogu potvrditi da su pripadnici Gorske službe spašanja (GRZS) tijekom pretrage terena pronašla tijelo jednog hrvatskog planinara", rekao je Repinc.
"Nažalost, vremenski uvjeti su se dodatno pogoršali i potraga je obustavljena. Akcija se nastavlja sutra", dodao je Repinc.
Usprkos upozorenju na loše vremenske uvjete, u nedjelju ujutro je na vrh Tosce krenulo troje iz skupine od sedam osoba, od kojih su četiri ostale u Vodnikovom domu u Velom Polju.
Tosc se nalazi u samom srcu Julijskih Alpa između Velikog Draškog vrha i Mišelj vrha. S vrha se pruža pogled prema Triglavu i na većinu okolnih vrhova oko Bohinja te na dolinu Krma.
Vodnikov dom se nalazi na 1817 metara nadmorske visine, nešto niže od Doma Planika (2408m), pod južnom stijenom Triglava, no ne zna se kojom je planinarskom stazom sedmeročlana ekipa hrvatskih planinara stigla na Vodnikov dom, ishodišnu točku uspona na Tosc.
GRZS je upozorila planinare i alpiniste koji u narednim danima planiraju ture u Julijskim Alpama da su uvjeti u planimama izuzetno zahtjevni.