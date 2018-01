Kolakušić: Očekujem da ću biti razriješen sudačke dužnosti, možda se okrenem politici

Sudac Trgovačkog suda Mislav Kolakušić gostovao je u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića. Otkrio je kako je bio jako blizu da postane ministar pravosuđa u Vladi Tomislava Karamarka

Kolakušić tvdi da su to tražili iz javnobilježničke komore i Agrokora, no oni to demantiraju. Na pitanje Stankovića što će dalje raditi ako više ne bude sudac Kolakušić je rekao kako bi se mogao baviti politikom

'Očekujem da ću biti razriješen sudačke dužnosti i da ću se očito morati baviti nečim drugim, a to bi mogla biti politika', istaknuo je.

Otkrio i kako je bio u neslužbenim pregovorima za ministra pravosuđa u Karamarkovoj vladi.

'Bilo je razgovora, pitanja. Ne direktnih nego preko prijatelja. Pitali su mu jesam li zainteresiran. Rekao sam da jesam. Ja sam tada vjerovao da ministar pravosuđa može činiti čuda. Sad znam da ministar ne može učiniti ništa. Znači možete dati najbolji prijedlog zakona, ali ako nemate dovoljno ruku ne možete ništa', rekao je Kolakušić.