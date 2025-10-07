Kakav preokret: Slovačka prvi put od kada je Fico na vlasti šalje pomoć Ukrajini

Slovački ministar obrane Robert Kaliňák najavio je pomoć na obrambenom forumu DFNC3 u Kijevu, rekavši da su on i Šmihal potpisali memorandum o 14. paketu slovačke potpore. Šmihal je izrazio zahvalnost na obnovljenoj pomoći te dodao da su obje strane razgovarale o suradnji između ukrajinskih i slovačkih obrambenih tvrtki. ' Slovačka radi na novom, 15. paketu podrške', rekao je.

Paket uključuje inženjersku i građevinsku opremu, transportna vozila, sustave za razminiranje i vozila za medicinsku evakuaciju. Bozena, daljinski upravljani sustav za razminiranje, omogućuje pirotehničarima siguran rad na udaljenosti te pristup područjima koja bi inače bila previše opasna za osoblje, navodi The Kyiv Independent.

Između početka ruske invazije 24. veljače 2022. i Ficova povratka na vlast u listopadu 2023., Slovačka je Ukrajini isporučila 13 vojnih paketa pomoći ukupne vrijednosti oko 800 milijuna dolara. Ficova je vlada otkazala planirani 14. paket vrijedan 45 milijuna dolara, koji je uključivao 140 projektila za sustav protuzračne obrane Kub, više od 5.000 topničkih granata i 4 milijuna komada streljiva za lako oružje.

Iako je ukinuo vojnu pomoć iz zaliha slovačke vojske, Fico nije zabranio prodaju vojne opreme od strane slovačkih obrambenih tvrtki. Prekid vojne pomoći Ukrajini bio je jedno od ključnih Ficovih predizbornih obećanja. Također je dovodio u pitanje sankcije EU-a protiv Rusije i obećao blokirati članstvo Ukrajine u NATO-u.

Slovačka se, zajedno s Mađarskom pod vodstvom premijera Viktora Orbána, suočila s rastućim kritikama unutar Europske unije zbog održavanja bliskih odnosa s Moskvom.

Predsjednik Volodimir Zelenskii sastao se s Ficom u Užgorodu 5. rujna, nazvavši razgovor 'značajnim' i naglasivši da će se dijalog između dviju zemalja nastaviti.