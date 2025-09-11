nove mjere

EU sprema novi paket sankcija za Rusiju: Pod ovim uvjetima će ih podržati i Slovačka

M. Šu.

11.09.2025 u 15:07

Robert Fico
Robert Fico
Slovačka ne može podržati daljnje sankcije Europske unije protiv Rusije dok ne dobije prijedloge EU-a za usklađivanje klimatskih ciljeva s potrebama proizvođača automobila i teške industrije, rekao je u četvrtak slovački premijer Robert Fico. Također je zatražio mjere za rješavanje problema cijena električne energije u bloku, piše Reuters.

EU raspravlja o 19. paketu sankcija protiv Rusije, koje su uvedene zbog invazije na Ukrajinu. Diplomati EU-a rekli su da će novi paket vjerojatno uključivati ​​​​više popisa kineskih tvrtki, ruskih banaka i plovila u 'floti u sjeni', kao i zabranu transakcija ruskom naftom.

Fico, koji se zbog svog proruskog stava razišao s europskim saveznicima i tri puta se od prošle godine sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dugo je tvrdio da sankcije ne djeluju.

Fico je u četvrtak izjavio da 'neće podržati usvajanje još jednog paketa dok Komisija ne podnese realne prijedloge koji će uskladiti zahtjevne klimatske ciljeve s potrebama proizvodnje automobila, ne samo u Slovačkoj, već i s potrebama teške industrije'.

'Neću podržati nikakav daljnji paket osim ako Europska komisija ne podnese realne prijedloge u vezi s cijenama električne energije u Europi', poručio je nakon sastanka s predsjednikom Vijeća EU Antoniom Costom u Bratislavi.

Fico je privremeno odgodio posljednji paket sankcija, zahtijevajući jamstva protiv potencijalnih gubitaka iz zasebnog plana EU-a o prekidu uvoza plina i nafte iz Rusije od 2028. godine.

'Koliko paketa sankcija moramo usvojiti da bismo promijenili ruski pristup ratu?', rekao je Fico.

Zapad je nametnuo desetke tisuća sankcija Rusiji zbog njezina 3 i pol godine dugog rata u Ukrajini i aneksije Krima 2014. godine, pokušavajući tako oslabiti rusko gospodarstvo. Fico se također protivio vojnoj pomoći Ukrajini i rekao da bi EU umjesto toga trebala težiti miru.

tportal
