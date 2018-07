Klub HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a protiv Zakona o najmu stanova i obrazovnog zakona

Klub zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a, koji je dio vladajuće većine, najavio je u petak prije glasovanja da će biti protiv prijedloga Zakona o najmu stanova te traže da se o njemu raspravi u trećem čitanju, a glasovat će i protiv izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

HDS-ov Branko Hrg pojasnio je da je ostao sporan model po kojem će zaštićeni najmoprimci moći otkupiti stanove.

"Tražimo da se u Zakon uvrsti model kao što imaju Srbi povratnici izvan područja državne skrbi i da se po tim cijenama stanarima omogući otkup stanova. Smatramo da je to u interesu i vlasnika stanova i stanara jer želimo da vlasnici dođu do svojih nekretnina, ali i da stanari ne budu bacani na ulicu", kazao je Hrg, napomenuvši da bi to za obje strane bio elegantan izlaz iz ove situacije.