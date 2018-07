HDZ i koalicijski partneri o mirovinskoj reformi: Dogovorili se da će razgovarati

Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, predsjednik HNS-a, Ivan Vrdoljak te predsjednik Kluba zastupnika HDS-a i HSLS-a, Branko Hrg komentirali su sastanak partnera vladajuće većine u Vladi oko mirovinske reforme.

Upitan hoće li doći do izmjena ministrovog predstavljenog prijedloga, Hrg je rekao da ništa nije zapisano u kamenu. "To je na papiru i u računalima, lako se mijenja. Nastavit ćemo operativni sastanak unutar parlamentarne većine", rekao je Hrg .

Predsjednik Narodne stranke - Reformisti, Radimir Čačić komentirao je sastanak u Vladi, na kojemu su premijer Andrej Plenković te ministar rada i mirovinskog sustava, Marko Pavić, s partnerima vladajuće većine razgovarali o mirovinskoj reformi.

"Moj stav je tu potpuno jasan, a što će Vlada, to će Vlada", rekao je Čačić, dodavši da ne zna sluša li Vlada njegove argumente. "Mislim da bi bilo dobro da čuje. Postoje stvari koje su notorne, neupitne. Naravno da moramo ići na to da se usklađuje cijela ta priča na 67 godina, cijela Europa to radi", rekao je Čačić, istaknuvši da je to akutan problem. "Ali rješenje suštinski nije dobro, ako u ovoj ili onoj formi, neovisno o zakonitosti, ako tih 93 milijarde koje ovog trenutka postoje u štednji, ukinemo pod formom da ćemo u sljedećih 10 do 15 godina ujednačiti mirovine", rekao je Čačić.

Upitan je li pesimističan ili optimističan nakon sastanka, Čačić je rekao da će se pokušati ponovno razmišljati. "Nije dobro da se izašlo u javnost, a da cijela priča nije ozbiljno razmotrena. To je prevelika priča, radi se o doslovno 100 milijardi oovga trenutka, radi se o sudbini preko milijun ljudi. Kad govorimo o milijun ljudi u jednoj zemlji, onda se o tome treba razmišljati ozbiljno, treba se ozbiljno razmotriti sve opcije, treba tražiti modele i scenarije", rekao je Čačić.

Na pitanje jesu li u HDZ-u spremni na kompromis, Čačić je rekao da se radi o stručnoj, ozbiljnoj temi i da se o njoj ne može odlučiti na 15-minutnom sastanku. "Premijer i ministar apsolutno su spremni na razgovor i to je dobra strana HDZ-a i Vlade. Da postoje situacije kad Vlada i vladajuća većinu ima veću odgovornost nego što je potrebno, to je kad nema oporbe. Onda se nemojmo igrati činjenice da smo Vlada, nego Vlada mora biti svjesna činjenice da mora dva - tri ili pet puta razmisliti sama, ako je nema tko natjerati da misli", rekao je Čačić.