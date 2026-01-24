NAKON POPLAVA

Klizište zatrpalo kuće u Indoneziji, najmanje sedmero poginulo

I.H./Hina

24.01.2026 u 08:50

Poplave i klizišta u Indoneziji
Poplave i klizišta u Indoneziji Izvor: EPA / Autor: HOTLI SIMANJUNTAK
Klizište izazvano obilnim kišama zatrpalo je selo u Indoneziji, pri čemu je najmanje sedam ljudi poginulo, a deseci se smatraju nestalima, objavile su u subotu vlasti

Klizište je kasno u petak pogodilo zaselak u okrugu Zapadni Bandung u pokrajini Zapadna Java nakon višesatne obilne kiše i jakih vjetrova, rekao je seoski poglavar Nur Awaludin Lubis. Do subote je potvrđena smrt sedam osoba, a 93 se smatraju nestalima.

"Nisu svi nestali nužno i smrtno stradali. Neki su možda i sami napustili opasno mjesto", rekao je Awaludin.

U Indoneziji su prirodne katastrofe česte, osobito poplave i klizišta koja nastaju kao posljedica obilnih padalina, uglavnom zbog planinskog terena, tropske klime i dugotrajnih kišnih sezona.

Osobito su česta u razdoblju obilnih kiša, a najčešća su u gusto naseljenim područjima u kojima su krčenje šuma i prenamjena zemljišta povećali nestabilnost tla.

