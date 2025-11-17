Klizište zatrpalo autobus blatom i kamenjem u Vijetnamu: Poginulo najmanje šest osoba

Autobus s 32 osobe bio je na putu od Da Lata do Nha Tranga kada se dogodio incident, izvijestile su internetske novine VnExpress.

Navodi se kako je ozlijeđeno 19 putnika. Dva putnika ostala su zarobljena u autobusu, koji je djelomično zatrpan blatom i kamenjem. Vlasti su na mjestu događaja i pokušavaju ih spasiti.

Fotografija koja prati izvješće pokazuje da je dio ceste u potpunosti prekriven zemljom i ogromnim kamenjem.

U obližnjem Danangu, još tri osobe su nestale u još jednom klizištu koje se dogodilo u petak, prema VnExpressu.