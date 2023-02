[FOTO] Novi incident: Klimatski aktivisti se zalijepili za crveni tepih na Berlinaleu

Muškarac i žena zalijepili su se za crveni tepih na otvaranju filmskog festivala u Berlinu u četvrtak, pozivajući njemačku vladu i društvo da poduzmu više mjera u borbi s klimatskim promjenama

Dvoje aktivista zalijepilo se za tepih nakon dolaska filmskih zvijezda u Berlinale Palast na svečanost otvaranja festivala, gdje se video vezom prisutnima obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i gdje su mogli pogledati premijerno prikazivanje filma "She Came To Me", američke redateljice Rebecce Miller.