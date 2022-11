Kličko odgovorio na optužbe predsjednika Zelenskog: 'Ne želim biti uvučen u političke bitke. To je besmisleno. Imam posla u gradu'

Gradonačelnik Kijeva, bivši profesionalni boksač Vitalij Kličko, odgovorio je u nedjelju ukrajinskom predsjedniku Vladimiru Zelenskom da nema smisla raspravljati čime je odgovorio na kritike da nije učinjeno dovoljno kako bi se olakšalo stanovništvu suočenom s nestašicama struje i grijanja.

"Ne želim se dati uvući u političke bitke, posebno ne u sadašnjoj situaciji", objavio je Kličko na Telegramu i dodao "To je besmisleno. Moram raditi u gradu". Kličko je ocijenio da su se predsjednikovi savjetnici upustili u "manipulaciju", a "to nije lijepo. Ni za Ukrajince ni za naše strane partnere". "Danas, kada moramo biti jedinstveni i raditi zajedno, vodi se neka vrsta političke igre", rekao je. Zelenski je prošlog tjedna potaknuo otvaranje "centara nepobjedivosti" diljem Ukrajine, skloništa u kojima će se stanovnici moći ugrijati, imati na raspolaganju vodu, internet, mobilne veze i lijekove besplatno i to 24 sata dnevno.