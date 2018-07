Kiša i pljuskovi svugdje osim u jednom dijelu Hrvatske

Promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali i nestabilno. Povremeno kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće i izraženiji

Najviše sunčanog vremena te uglavnom suho bit će u Dalmaciji. Vjetar slab, a poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeverozapadni.

Na Jadranu će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak.

Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 29, a u Dalmaciji i do 33 °C.Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 25.

Najviša dnevna većinom između 25 i 30, u Dalmaciji oko 32 °C.