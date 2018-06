Kiša i oblaci u većini Hrvatske, pogledajte kada dolaze sunčani dani i temperature od 30 stupnjeva

Većina građana Hrvatske u četvrtak se probudilo uz zvukove kiše i oblačno vrijeme, s time da je kiša uglavnom padala u središnjem i sjevernom dijelu zemlje te u Slavoniji, dok je u Dalmaciji uglavnom bilo oblačno

Najviša dnevna temperatura na kopnu bit će od 18 do 23 stupnja Celzija, dok će na Jadranu ona biti od 24 do 27 stupnjeva .

Sjeverni i sjeverozapadni vjetar na kopnu će postupno slabjeti, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura koja će poslijepodne okrenuti na umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar.

Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura kretat će se od 14 do 19 stupnjeva, dok će najviša dnevna uglavnom biti od 24 do 27 stupnjeva, dok će u gorju biti malo niža.

Oblačno i kišovito vrijeme zadržat će se do subote, a od nedjelje u cijeloj Hrvatskoj slijedi stabilno sunčano vrijeme s temperaturama koje će dosezati i 30 stupnjeva.

Kakvo će vrijeme biti sljedećih sedam dana i gdje će sve padati kiša, pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a: