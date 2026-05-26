Kirurginja otkrila u kakvom su stanju djevojčice teško ozlijeđene u nesreći kod Obrovca

Teška prometna nesreća u kojoj je školski minibus sletio s ceste na području Bilišana kod Obrovca potresla je zadarsko područje. U nesreći je ozlijeđeno petero djece i vozač autobusa, a tri djevojčice zadobile su teže ozljede. Svi ozlijeđeni prevezeni su u Opću bolnicu Zadar
Nesreća se dogodila u utorak ujutro kada je minibus, koji je prevozio učenike na relaciji Muškovci – Obrovac, iz još neutvrđenih razloga sletio s ceste i prevrnuo se na bok.
Prema informacijama policije, dojavu o nesreći zaprimili su u 7.58 sati, nakon čega su na teren odmah upućene hitne službe. Očevidom je utvrđeno da je 62-godišnji vozač na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom.
Djevojčice teško ozlijeđene, ali stabilno
O stanju ozlijeđene djece govorila je dječja kirurginja Andrea Šimić Perić, koja je za RTL potvrdila da su djevojčice izvan životne opasnosti.
‘Djevojčica je stabilno, na Odjelu dječje kirurgije. Operacija nije bila previše zahtjevna, ali riječ je o maloljetnom djetetu pa tu uvijek treba biti oprezan’, rekla je liječnica.
Dodala je kako će djevojčica ostati još nekoliko dana u bolnici te da oporavak zasad ne bi trebao biti dugotrajan.
Zbog zaštite privatnosti nije željela iznositi detalje ozljeda, no potvrdila je da su u pitanju teške tjelesne ozljede.
‘Ostale djevojčice također su na Odjelu dječje kirurgije. Imaju teške tjelesne ozljede, ali su izvan životne opasnosti i dobro su’, kazala je Šimić Perić.
Prema njezinim riječima, moguće je da će neke od djevojčica biti ranije puštene kući, no sve ovisi o daljnjim pregledima i oporavku.
Još djece stiglo na pregled
Liječničku pomoć tijekom dana zatražila su još neka djeca koja su bila u autobusu.
‘U popodnevnim satima u pratnji roditelja došao je još jedan dječak, kao i još troje djece iz te prometne nesreće. Zasad svi imaju lake tjelesne ozljede, ali još uvijek su u obradi’, rekla je kirurginja.
Istaknula je i da će djeci tijekom boravka u bolnici biti pružena psihološka pomoć.
‘Roditelji su zabrinuti za svoju djecu, ali zasad su svi dobro’, dodala je.
Otkazana nastava u Obrovcu
Nakon nesreće otkazana je nastava u Osnovna škola Obrovac, a u školu stiže krizni tim Ministarstva obrazovanja.
Ravnatelj škole Željko Modrić izjavio je kako su djeca potresena i prestrašena te da im treba vremena za oporavak od šoka.
Prema njegovim riječima, članovi kriznog tima, uključujući psihologe, razgovarat će s učenicima kako bi im pomogli nakon traumatičnog događaja.