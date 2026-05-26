Kirurginja otkrila u kakvom su stanju djevojčice teško ozlijeđene u nesreći kod Obrovca

O stanju ozlijeđene djece govorila je dječja kirurginja Andrea Šimić Perić , koja je za RTL potvrdila da su djevojčice izvan životne opasnosti.

Prema informacijama policije, dojavu o nesreći zaprimili su u 7.58 sati, nakon čega su na teren odmah upućene hitne službe. Očevidom je utvrđeno da je 62-godišnji vozač na uzbrdici izgubio nadzor nad vozilom.

Nesreća se dogodila u utorak ujutro kada je minibus, koji je prevozio učenike na relaciji Muškovci – Obrovac , iz još neutvrđenih razloga sletio s ceste i prevrnuo se na bok.

‘Djevojčica je stabilno, na Odjelu dječje kirurgije. Operacija nije bila previše zahtjevna, ali riječ je o maloljetnom djetetu pa tu uvijek treba biti oprezan’, rekla je liječnica.

Dodala je kako će djevojčica ostati još nekoliko dana u bolnici te da oporavak zasad ne bi trebao biti dugotrajan.

Zbog zaštite privatnosti nije željela iznositi detalje ozljeda, no potvrdila je da su u pitanju teške tjelesne ozljede.

‘Ostale djevojčice također su na Odjelu dječje kirurgije. Imaju teške tjelesne ozljede, ali su izvan životne opasnosti i dobro su’, kazala je Šimić Perić.

Prema njezinim riječima, moguće je da će neke od djevojčica biti ranije puštene kući, no sve ovisi o daljnjim pregledima i oporavku.

Još djece stiglo na pregled

Liječničku pomoć tijekom dana zatražila su još neka djeca koja su bila u autobusu.

‘U popodnevnim satima u pratnji roditelja došao je još jedan dječak, kao i još troje djece iz te prometne nesreće. Zasad svi imaju lake tjelesne ozljede, ali još uvijek su u obradi’, rekla je kirurginja.

Istaknula je i da će djeci tijekom boravka u bolnici biti pružena psihološka pomoć.

‘Roditelji su zabrinuti za svoju djecu, ali zasad su svi dobro’, dodala je.

Otkazana nastava u Obrovcu

Nakon nesreće otkazana je nastava u Osnovna škola Obrovac, a u školu stiže krizni tim Ministarstva obrazovanja.

Ravnatelj škole Željko Modrić izjavio je kako su djeca potresena i prestrašena te da im treba vremena za oporavak od šoka.

Prema njegovim riječima, članovi kriznog tima, uključujući psihologe, razgovarat će s učenicima kako bi im pomogli nakon traumatičnog događaja.